HĐND tỉnh Nghệ An giám sát công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị phản ánh tại xã Hưng Nguyên

Tham gia đoàn có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Về phía xã Hưng Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hoàng Anh Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện lãnh đạo địa phương.

Toàn cảnh cuộc giám sát.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Hưng Nguyên đã tập trung rà soát các vụ việc chuyển tiếp, phân công đơn vị liên quan xử lý và thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư theo quy định.

Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 10/9/2026, UBND xã tiếp nhận 457 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, có 365 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm 5 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo và 358 đơn kiến nghị, phản ánh. Tỷ lệ 92,33%; còn 28 vụ việc đang tiếp tục xử lý, không có vụ việc quá hạn.

Các đại biểu tham gia cuộc giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo xã Hưng Nguyên đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại diện UBND xã đã giải trình các nội dung đoàn giám sát quan tâm, đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác chỉnh lý bản đồ địa chính, bố trí kinh phí phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại cuộc giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Thành Chung – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả UBND xã Hưng Nguyên đạt được trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thời gian qua. UBND xã đã phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc tiếp công dân định kỳ và lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã theo quy định, không có hồ sơ quá hạn. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị UBND xã Hưng Nguyên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân; nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, phân loại và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho các tổ hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò hòa giải trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Đồng chí cũng đề nghị UBND xã tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, hồ sơ và bản đồ địa chính. Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.