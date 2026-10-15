HĐND tỉnh Lào Cai và cơ quan Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử

Quang cảnh hội đàm.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham dự.

Trong khuôn khổ hội đàm, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam cùng các địa phương đã trao đổi phương hướng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, Lào Cai và Vân Nam có vị trí, vai trò quan trọng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Hai địa phương có chung đường biên giới, nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển, tạo thuận lợi để tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai tỉnh tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Các cơ chế giao lưu, trao đổi đoàn được duy trì; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu biên giới được quan tâm thúc đẩy. Trong đó, hoạt động giao lưu giữa HĐND tỉnh Lào Cai và cơ quan Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam là kênh hợp tác quan trọng, góp phần trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử và thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai địa phương.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị hai bên tiếp tục củng cố cơ chế giao lưu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Để tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Quỳnh Khánh đề nghị hai bên tiếp tục củng cố cơ chế giao lưu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của HĐND trong thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững và phát triển nông thôn.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng cửa khẩu và phát triển thương mại qua biên giới, trọng tâm là các dự án kết nối chiến lược, như: cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) và kết nối đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu. HĐND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền và tăng cường giám sát việc triển khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nội dung hợp tác đã thống nhất đạt hiệu quả thiết thực.

Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, giai đoạn 2026 - 2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai cũng mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống Nhân dân, đồng thời là các nội dung trọng tâm để cơ quan dân cử hai bên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, giám sát và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi tại hội đàm, hai bên đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai và Ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, giai đoạn 2026 - 2031.

Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang tham quan phòng họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy giao lưu giữa đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai và đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trên 7 lĩnh vực trọng tâm; trong đó có quản lý và bảo đảm an ninh biên giới; kết nối hạ tầng giao thông; hợp tác kinh tế - thương mại; bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh; giảm nghèo và phát triển nông thôn.

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan dân cư hai tỉnh.

Các đại biểu của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tham dự hội đàm.

Dịp này, Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang đã đến tham quan phòng họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam, phòng họp của Chủ tịch và phòng triển lãm “Quá trình phát triển của Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam”.