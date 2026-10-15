HĐND tỉnh Lào Cai thông qua 23 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 6

Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình; nghiên cứu, xem xét các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với những nội dung trình kỳ họp.

Trong đó, HĐND tỉnh xem xét, thông qua hai nghị quyết về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030. Đây là những chính sách quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn mới.

Các chính sách này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo điều kiện thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đối với lĩnh vực đất đai và đầu tư, HĐND tỉnh xem xét các nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các phụ lục về bảng giá đất; thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai, tài nguyên, tạo thuận lợi cho triển khai các dự án, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trước thiên tai cũng là nội dung được quan tâm tại kỳ họp.

Lãnh đạo các sở, ngành và các Ban HĐND tỉnh trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Tại hội nghị, HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại, phải di dời khẩn cấp; chính sách hỗ trợ bố trí dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do và khu rừng đặc dụng giai đoạn 2026 - 2030.

Những chính sách này tạo cơ sở để tỉnh chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện điều kiện sống, hạn chế nguy cơ mất an toàn tại các khu vực có rủi ro cao.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, HĐND tỉnh xem xét các nghị quyết về xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai và quy định mức hỗ trợ người dân tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, phát quang đường tuần tra, đường lên mốc quốc giới. Các nghị quyết góp phần phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ đường biên, mốc giới, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh các nhóm chính sách trọng tâm trên, kỳ họp còn xem xét, thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung dự toán ngân sách; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức và số lượng người hoạt động không chuyên trách; chế độ, chính sách trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng xem xét nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai và HĐND tỉnh Yên Bái trước sáp nhập ban hành, góp phần hoàn thiện, thống nhất hệ thống văn bản của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, xem xét kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản (quặng apatit) trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết trình kỳ họp, thể hiện sự thống nhất cao đối với các nội dung được xem xét, quyết nghị.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 23 nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua cùng hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực vận hành của bộ máy sau sắp xếp, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu. Đối với những chính sách có tính đột phá về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, quản lý đất đai, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và bảo vệ biên giới, cần sớm ban hành hướng dẫn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đưa chính sách vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc triển khai nghị quyết, tập trung theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đề cập nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, quý III/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,58%, vượt kịch bản Chính phủ giao là 10,5%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,1%, đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ cho những nhiệm vụ còn chậm, những chỉ tiêu còn thấp, nhất là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; rà soát từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu, xác định rõ nguyên nhân, giải pháp và thời hạn hoàn thành; không để chậm trễ do khâu phối hợp, không để những khó khăn nhỏ tích tụ thành điểm nghẽn lớn.

Đồng chí cũng đề nghị trước mắt,cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thực chất; góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

23 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII 1 - Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp khách trong nước và tiêu chuẩn mua vé máy bay khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 2 - Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang thực hiện năm 2026 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. 3 - Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 4 - Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2026 khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài. 5 - Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 và Nghị quyết số 08/2026/NQHĐND ngày 29/6/2026 của HĐND tỉnh về bảng giá đất. 6 - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại, phải di dời nhà ở khẩn cấp và hỗ trợ cấp bách đối với cá nhân thuộc hộ gia đình phải sơ tán, di dời khẩn cấp do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 7 - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 - 2030. 8 - Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 9 - Nghị quyết thông qua việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 10 - Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 11 - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 12 - Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 13 - Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 14 - Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai và HĐND tỉnh Yên Bái trước sáp nhập ban hành. 15 - Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030. 16 - Nghị quyết về tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026. 17 - Nghị quyết về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức năm 2026. 18 - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ Nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; tham gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 19 - Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai. 20 - Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030. 21 - Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai quản lý. 22 - Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản (quặng apatit) trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 23 - Nghị quyết về kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh.