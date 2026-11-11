HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua 4 nghị quyết về đầu tư công và thu hồi đất

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các nội dung: bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027 và điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027 và điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua.

Trong đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngay sau kỳ họp; phân bổ hợp lý nguồn vốn tăng thu giữa các địa bàn. Các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn được bổ sung trong năm 2026.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bà Đoàn Thị Hậu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với những dự án phải điều chỉnh quy mô. Việc bố trí nguồn lực cần ưu tiên các dự án xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và các công trình thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa.

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đối với các dự án phải thu hồi đất, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thực hiện công khai, minh bạch; chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh đó, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kịp thời kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.