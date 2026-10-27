HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét nhiều dự thảo nghị quyết

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc chủ trì Phiên họp thứ 18 của Thường trực HĐND tỉnh ngày 27/10

Chiều 27/10, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Phiên họp thứ 18 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc chủ trì.

Theo chương trình, phiên họp xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp chuyên đề.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Tường Vân báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Trong lĩnh vực giao thông, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, việc điều chỉnh nhằm triển khai tuyến cao tốc theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu, hạn chế lãng phí khi mở rộng và bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Dương Minh Châu giải trình một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 65,88 km, có nền đường rộng 22 m, gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục. Tổng mức đầu tư sơ bộ 17.561 tỷ đồng. Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung điều chỉnh, đồng thời đề nghị làm rõ sự khác biệt về lý trình, phương án kết nối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh theo dõi phiên họp

Ở lĩnh vực pháp chế, phiên họp xem xét dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Theo phương án, toàn bộ 272,6 km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Lâm Đồng sẽ được chuyển về TP Đồng Nai quản lý.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 85,38% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh đồng ý với chủ trương. Tại 5 xã liên quan, gồm Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3, tỷ lệ đồng thuận đều trên 92%.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng Mai Thị Xuân Trung báo cáo thẩm tra các tờ trình thuộc thẩm quyền

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ các vấn đề liên quan đến cơ chế áp dụng, sự đồng bộ giữa các quy hoạch, công tác quản lý đất đai. Đồng thời, cần có phương án bảo đảm sinh kế, chính sách an sinh cho người dân bị ảnh hưởng, góp phần hoàn thiện phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao đổi một số ý kiến tại phiên họp

Phiên họp đã xem xét đề án nâng cao năng lực thực hiện phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Một nội dung khác là dự thảo nghị quyết thông qua đề án “Phòng không nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030”. Thường trực HĐND tỉnh đã nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung Kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc yêu cầu các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan liên quan phối hợp rà soát, hoàn thiện từng dự thảo nghị quyết, bảo đảm cơ sở pháp lý, sát thực tiễn và đánh giá đầy đủ tác động trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.