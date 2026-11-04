HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét loạt chính sách về ngân sách, an sinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì phiên họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI

Chiều 4/11, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Phiên họp thứ 19 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung chủ trì.

Phiên họp tập trung nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra những dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Tường Vân báo cáo việc thẩm tra các tờ trình thuộc thẩm quyền

Ở lĩnh vực kinh tế - ngân sách, các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Một số nội dung khác liên quan đến mức chi thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn; kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình ở vùng có nguồn nước bị ô nhiễm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu, giải trình các nội dung tại phiên họp

Phiên họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Khu điều trị phong Di Linh.

Đáng chú ý, nhóm dự thảo còn đề cập mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường, đặc khu và đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng tại những nơi có đặc điểm riêng.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền lĩnh vực kinh tế

Cùng với đó là mức chi xây dựng, thẩm định văn bản có phạm vi nghiên cứu rộng, nội dung phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực.

Ở lĩnh vực pháp chế, các dự thảo nghị quyết tập trung vào chính sách hỗ trợ đặc thù cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập giai đoạn 2027 - 2030.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Mai Thị Xuân Trung báo cáo kết quả thẩm tra lĩnh vực pháp chế

Các tiêu chí thành lập Đội dân phòng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên của từng lực lượng cũng được xem xét.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, 2 nội dung đáng chú ý là chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế và quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo kết quả thẩm tra lĩnh vực văn hóa xã hội

Ở lĩnh vực dân tộc, phiên họp xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp đã thẩm tra dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc lưu ý một số nội dung liên quan tại phiên họp

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, rà soát kỹ từng dự thảo nghị quyết.

Quá trình xây dựng chính sách phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, xác định rõ sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện. Các nội dung trình HĐND tỉnh cần được đánh giá toàn diện về tác động, tính khả thi và sự đồng bộ với các quy định hiện hành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung yêu cầu rà soát kỹ từng dự thảo nghị quyết được trao đổi tại Phiên họp thứ 19

Đối với các chính sách thuộc nhiều lĩnh vực, từ ngân sách, đầu tư, y tế đến an sinh xã hội và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu chú trọng tính thiết thực, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả sau khi ban hành.

Việc xây dựng chính sách cần bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trọng tâm và tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng: K’ Mák và Y Quang BKrông theo dõi các nội dung tại phiên họp

Ngày 5/11, Phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục xem xét nhiều dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư, văn hóa - xã hội và dân tộc.

Trọng tâm là bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện công trình giao thông và dự án du lịch.

Các chính sách về hoạt động văn hóa, sáng tạo kỹ thuật, dân số, phát triển thanh niên, giáo dục được tiếp tục thẩm tra. Phiên họp đồng thời xem xét một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.