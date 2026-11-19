Dự phiên khai mạc có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 9 kỳ họp nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, khối lượng nhiệm vụ, công việc của chính quyền địa phương ngày càng tăng, đòi hỏi phải kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh, bảo đảm hoạt động thông suốt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ toạ kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 23 nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính, đất đai, tài nguyên, y tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; trong đó có Đề án chuyển đổi số hoạt động của HĐND tỉnh giai đoạn 2026 - 2031. Đây là những nội dung tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành, phân bổ và sử dụng nguồn lực cũng như đời sống Nhân dân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Để các nghị quyết sau khi ban hành bảo đảm đúng thẩm quyền, quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo từng nội dung, nhất là các chính sách liên quan đến căn cứ pháp lý, sự cần thiết, tính đồng bộ, đối tượng áp dụng, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện.

Đồng thời, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ sở và người dân. Đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau, cần trao đổi, làm rõ trước khi biểu quyết thông qua.

Quang cảnh kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trình và các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng trước khi HĐND tỉnh xem xét, quyết định.