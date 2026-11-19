Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải); Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên trái); Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên phải) dự kỳ họp

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra, làm rõ những nội dung liên quan để đại biểu xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 23 nghị quyết thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên, y tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và chuyển đổi số.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp (bên phải) và đại biểu dự kỳ họp

Trong đó, có các nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; bổ sung các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2026.

HĐND tỉnh cũng thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys và công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đèo Mimosa.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Ở lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, các nghị quyết tập trung vào chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ công tác dân số, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Khu điều trị phong Di Linh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết về chính sách hỗ trợ lực lượng phòng, chống ma túy; tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Đội dân phòng; phát triển thanh niên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tạo kỹ thuật và kỹ năng nghề. Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Đề án chuyển đổi số hoạt động của HĐND tỉnh giai đoạn 2026 - 2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh: Nghị quyết thông qua lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân bổ nguồn lực và giải quyết các vấn đề cần thiết của địa phương.

Để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và nguồn lực bảo đảm.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ cho các nhiệm vụ đã được xác định trong từng nghị quyết

Những nội dung thuộc trách nhiệm cấp tỉnh cần được tập trung giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã phải được hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai, tránh tình trạng nghị quyết chậm đi vào cuộc sống. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Đối với các nghị quyết về tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên và chính sách liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu việc thực hiện phải đúng quy định, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, xác định trách nhiệm và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu dự kỳ họp

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ cho các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự kỳ họp

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ trình HĐND tỉnh xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương gửi các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết phục vụ Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, bảo đảm tiến độ thẩm tra và trình kỳ họp theo quy định.

Kỳ họp được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến 3 điểm cầu khu vực Phan Thiết, Gia Nghĩa và Đặc khu Phú Quý

23 nghị quyết được HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua tại Kỳ họp thứ 9:

Quy định một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh;

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương;

Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng;

Quy định các tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh;

Bổ sung các công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026 trên địa bàn tỉnh;

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys;

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đèo Mimosa, thuộc tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng;

Quy định mức chi thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm;

Chính sách hỗ trợ đặc thù đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2027 - 2030;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu; đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh;

Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh;

Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh;

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý;

Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh;

Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Khu điều trị phong Di Linh;

Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trước và sau sắp xếp;

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương;

Quy định nội dung và mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh;

Về phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030;

Quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh;

Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh;

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2031.