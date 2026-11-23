Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Thường trực HĐND, các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Mỗi kiến nghị được giải quyết dứt điểm là một lần niềm tin của cử tri được củng cố; ngược lại, mỗi kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp mà chưa được giải quyết sẽ làm giảm niềm tin và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng TXCT xã Đắk Song trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh. Ảnh: T. Liêm

HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 149 đại biểu, được hợp thành từ HĐND ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước hợp nhất, tổ chức thành 25 Tổ đại biểu. Địa bàn rộng, cử tri đa dạng với 49 dân tộc anh em, kiến nghị trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực đặt ra yêu cầu phải đổi mới căn bản cách làm.

Giải quyết xong khoảng 40% kiến nghị

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến tháng 10/2025, có 1.976 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi đến UBND tỉnh. Trong đó, 1.676 kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh và 89 kiến nghị thuộc thẩm quyền các cơ quan Trung ương. 100% kiến nghị đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, trả lời. Tuy nhiên, kết quả giải quyết trên thực tế còn hạn chế. Trong 1.279 kiến nghị được giao cho các sở, ngành giải quyết hoặc tham mưu, số đã giải quyết xong mới là 512 nội dung, chiếm khoảng 40%. Phần lớn số còn lại dừng ở mức giải trình, thông tin lại với cử tri (501 nội dung) hoặc đang giải quyết, sẽ giải quyết (184 nội dung), trong đó có 52 kiến nghị tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Cử tri Lâm Đồng gửi tâm tư, nguyện vọng đến đại biểu dân cử. Ảnh: Thanh Duyên

Qua giám sát, các cơ quan của HĐND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế chủ yếu: việc tổng hợp, phân loại kiến nghị còn dàn trải, thiếu tiêu chí thống nhất; có kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm nhưng vẫn được xếp vào nhóm đã giải quyết xong hoặc đã giải trình. Giám sát còn thiên về nghe báo cáo, thiếu kiểm chứng bằng khảo sát thực địa; văn bản trả lời còn chung chung, chủ yếu viện dẫn quy định, chưa nêu lộ trình, thời hạn, trách nhiệm cụ thể. Theo dõi sau giám sát chưa thường xuyên, kiến nghị lặp lại qua nhiều kỳ họp; chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để theo dõi tiến độ.

Do đó, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới là phải đổi mới toàn diện, từ khâu phân loại kiến nghị đến đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hình thành Bộ tiêu chí phân loại kiến nghị cử tri

Để chuẩn hóa chu trình khảo sát - giám sát - phản hồi, giải pháp đầu tiên là xây dựng hệ thống tiêu chí phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể hóa trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và chuyển kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền của Thường trực HĐND theo khoản 2 Điều 50 Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15. Đây là căn cứ chung để cơ quan giải quyết và cơ quan giám sát cùng đánh giá kết quả, gồm ba tiêu chí.

Theo thẩm quyền, kiến nghị được chia thành ba cấp: Trung ương, tỉnh và xã, phường, đặc khu, căn cứ phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ đó, tình trạng giao việc sai thẩm quyền, kiến nghị bị chuyển qua lại được hạn chế ngay từ đầu.

Theo kết quả giải quyết, kiến nghị được xếp vào một trong bốn nhóm: đã giải quyết xong, đang giải quyết, sẽ giải quyết và đã giải trình, thông tin lại cho cử tri. Một kiến nghị chỉ được xếp vào nhóm sẽ giải quyết khi đã có kế hoạch ban hành, sửa đổi chính sách hoặc kế hoạch bố trí nguồn lực cụ thể.

Theo lĩnh vực, kiến nghị được phân thành các nhóm: sản xuất, đất đai, tài nguyên - môi trường; quy hoạch, xây dựng, giao thông; tài chính, ngân sách; văn hóa - xã hội; nội chính, tư pháp và các lĩnh vực khác. Đây là căn cứ xác định sở, ngành chủ trì và Ban HĐND tỉnh phụ trách theo dõi.

Đặc biệt, một kiến nghị chỉ được xếp vào nhóm đã giải quyết xong khi đã được xử lý dứt điểm trên thực tế hoặc đã có văn bản giải quyết đúng thẩm quyền. Khi các khái niệm được thống nhất, số liệu trong báo cáo mới phản ánh đúng kết quả thực tế.

Trên cơ sở bộ tiêu chí, quy trình giám sát được thực hiện theo bốn bước liên tục: (1). Khảo sát trước giám sát sau: lựa chọn nội dung trọng tâm, bức xúc, nhất là các kiến nghị kéo dài; thu thập thông tin, minh chứng tại cơ sở. (2). Giám sát có kiểm chứng: không chỉ nghe báo cáo mà đối chiếu thực địa, làm việc trực tiếp với cơ quan chủ trì, đối thoại với cử tri. (3). Kết luận gắn trách nhiệm: mỗi kiến nghị tồn đọng phải có cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình, thời hạn hoàn thành và thông tin kết quả kịp thời; kết quả giám sát thể hiện bằng kết luận của Thường trực HĐND hoặc nghị quyết của HĐND. (4). Phản hồi và theo dõi sau giám sát: Thường trực HĐND giao các Ban và cơ quan tham mưu, giúp việc theo dõi, đôn đốc bằng văn bản, tái khảo sát, giám sát các nội dung chưa chuyển biến và công khai kết quả cho cử tri.

Với quy trình này, mỗi kiến nghị đều được xác định rõ cơ quan giải quyết, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm.