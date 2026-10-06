HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện Nghị quyết số 57 tại Quảng Trực, Tuy Đức

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông chủ trì buổi giám sát chuyên đề việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Ngày 6/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Lâm Đồng do ông Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại xã Quảng Trực và Tuy Đức. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn 2 địa phương.

Tại Quảng Trực, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW được gắn với đặc thù địa bàn biên giới, dân cư phân tán và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Xã Quảng Trực đã hoàn thành 16/18 nhiệm vụ được giao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn trao đổi về tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương

Chuyển đổi số được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận 11.193 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 11.145 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99,4%. 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được giải quyết toàn trình.

Cùng với đó, Quảng Trực đẩy mạnh xây dựng, khai thác dữ liệu số và hướng dẫn người dân sử dụng VNeID. Đến nay, 9.098/10.071 công dân đã được định danh điện tử mức độ 2, đạt trên 90%.

Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Lâm Vũ trao đổi ý kiến tại buổi giám sát

Địa phương cũng duy trì 11 tổ công nghệ số cộng đồng tại các bon với 69 thành viên, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số. Xã đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức, viên chức, bước đầu đưa AI vào tổng hợp tài liệu, xây dựng báo cáo và xử lý văn bản.

Tại Tuy Đức, địa phương triển khai và hoàn thành 33/35 nhiệm vụ được giao về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong năm 2026, Tuy Đức được bố trí gần 2,88 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Địa phương đã giải ngân hơn 529 triệu đồng, đồng thời triển khai các nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng, duy trì hệ thống thông tin, đào tạo kỹ năng số, phát huy tổ công nghệ số cộng đồng và bảo đảm an toàn thông tin.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương

Tuy Đức đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho khoảng 250 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đầu tư hệ thống màn hình LED tại hội trường UBND xã phục vụ hội họp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tuy Đức còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, hạ tầng viễn thông, internet tại một số khu vực xa trung tâm chưa ổn định. Kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế, một số phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, trong khi nhân lực chuyển đổi số còn mỏng và chủ yếu kiêm nhiệm.

Qua giám sát, các thành viên đoàn giám sát tập trung trao đổi về hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; đầu tư hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lâm Đồng Vi Thị Thảo Quyên trao đổi các ý kiến tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, ông Y Quang BKrông ghi nhận kết quả bước đầu của Quảng Trực và Tuy Đức. Đoàn giám sát đề nghị 2 địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương khai thác hiệu quả hạ tầng số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Các xã chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đưa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông phát biểu kết luận buổi giám sát tại Quảng Trực, Tuy Đức

Đối với Tuy Đức, ông Y Quang BKrông đề nghị tiếp tục rà soát, bố trí mạng lưới y tế cơ sở phù hợp, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn khó khăn.