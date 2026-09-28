HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát mạng lưới y tế cơ sở tại Đông Gia Nghĩa và Trường Xuân

Quang cảnh buổi làm việc

Tại phường Đông Gia Nghĩa, trạm y tế được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 trạm y tế, gồm 1 trụ sở chính và 1 điểm trạm, với 28 viên chức.

Việc giao trạm y tế về UBND phường quản lý hành chính phù hợp với thực tiễn cơ sở và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giúp việc chỉ đạo, ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và đồng bộ hơn. Công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được nâng cao rõ rệt.

Ông Thạch Cảnh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết số 57

Công tác khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đối tượng chính sách được triển khai diện rộng và đạt tỷ lệ cao.

Thực hiện Nghị quyết số 57, đến nay, tỷ lệ hồ sơ khám, chữa bệnh tại trạm đạt 90% trên VNeID; tỷ lệ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 95%.

Ông Trần Ngọc Lâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế, Sở Nội vụ, thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc

Tại xã Trường Xuân, trạm y tế có quy mô 15 giường bệnh. Tổng số 17 viên chức, trong đó có 3 bác sĩ, đạt 1,11 bác sĩ/vạn dân. 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khám bệnh là trên 6.860 lượt, đạt 43,43% kế hoạch. Trạm y tế cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại địa bàn đặc thù.

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên đoàn giám sát trao đổi kiến nghị của các địa phương

Khó khăn, hạn chế của 2 trạm y tế là là cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số điểm y tế đã cũ, cần kinh phí đầu tư, nâng cấp; hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu; mặt bằng chuyên môn còn hạn chế, thiếu bác sĩ chuyên khoa. Nguồn ngân sách phường còn hạn chế nên việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại cho trạm y tế còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích ghi nhận những nỗ lực của phường Đông Gia Nghĩa và xã Trường Xuân trong việc duy trì, tổ chức hoạt động mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích kết luận buổi làm việc

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá sát thực tế tình hình tổ chức, hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm hoạt động. Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của địa phương, chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi và những kiến nghị cụ thể với cấp có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phường Đông Gia Nghĩa và xã Trường Xuân tiếp tục quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.