HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát hoạt động Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil

Ông Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil báo cáo hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị

Tại buổi giám sát, đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động mạng lưới y tế tại địa phương, những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động y tế cơ sở sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil là cơ sở y tế hạng 2 với quy mô 200 giường bệnh, 2 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn, cơ bản đáp ứng so với quy định. Đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil đã hoàn thành triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử trên phần mềm VIETTEL- HIS tại các khoa, phòng trong toàn đơn vị.

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên đoàn giám sát trao đổi về hoạt động y tế tại cơ sở khu vực Đắk Mil

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số hồ sơ bệnh án điện tử được tạo lập là 48.601 hồ sơ, đạt 98.7%. Trong đó, điều trị nội trú đạt 99%, điều trị ngoại trú đạt 98,6%, khám ngoại trú đạt 98,8%.

Ông Lê Quốc Đông, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc

Về phát triển y tế thông minh từ xa, trung tâm đã kết nối trực tuyến với các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương phục vụ hội chẩn, nâng cao năng lực điều trị các ca bệnh khó mà không cần chuyển tuyến.

Đối với trạm y tế các xã, trung tâm thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thuốc, vật tư và hỗ trợ tuyến dưới xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh tại cộng đồng; hướng dẫn tay nghề hoặc cầm tay chỉ việc các quy trình kỹ thuật mới, kỹ thuật sơ cứu ban đầu và quản lý bệnh mạn tính, hỗ trợ qua điện thoại các ca bệnh nặng; phối hợp xử trí nhanh các trường hợp cấp cứu và hướng dẫn quy trình chuyển tuyến an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil

Ghi nhận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil trong duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị Trung tâm tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế, nhất là trong công tác y tế dự phòng và xử lý dịch bệnh tại cộng đồng.

Trung tâm và các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, chế độ chính sách, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền từng bước bổ sung các điều kiện cần thiết cho hoạt động của y tế cơ sở; triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực y tế.