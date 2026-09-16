HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát hoạt động Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt

Toàn cảnh buổi giám sát tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt

Đoàn đã giám sát chuyên đề “Công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới y tế cơ sở khu vực Đà Lạt có nhiều thay đổi về tổ chức, nhân lực và phương thức phối hợp. Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt tiếp tục duy trì hoạt động chuyên môn, song còn gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyển đổi số.

Ông Võ Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt báo cáo với Đoàn giám sát HĐND tỉnh

Báo cáo với Đoàn giám sát HĐND tỉnh, ông Võ Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt cho biết, từ ngày 1/1/2026, 4 Trạm Y tế phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt và Xuân Trường - Đà Lạt được bàn giao về UBND các phường quản lý. Trung tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn đối với các trạm. Sau sắp xếp, trung tâm còn 87 viên chức, người lao động; trong khi 97 nhân lực thuộc 4 trạm y tế được bàn giao về địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã khám, chữa bệnh cho 51.950 lượt người, trong đó 48.550 lượt có thẻ bảo hiểm y tế. Công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh được duy trì; hơn 47.000 người được sàng lọc tăng huyết áp và hơn 43.000 người được sàng lọc đái tháo đường.

Trung tâm hiện còn thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học, kỹ thuật viên và nhân lực công nghệ thông tin. Một số cơ sở xuống cấp, trang thiết bị chưa đồng bộ, việc số hóa dữ liệu sức khỏe còn khó khăn.

Trung tâm kiến nghị tăng cường nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời đề xuất phát triển thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Đà Lạt quy mô 200 giường. Tuy nhiên, phương án này hiện còn vướng về quỹ đất.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Quốc Đông, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

Trong đó, tập trung vào việc sắp xếp, bố trí nhân lực tại trung tâm và các trạm y tế; cơ chế phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa trung tâm với các trạm y tế thuộc UBND phường quản lý; nguồn kinh phí thực hiện các chương trình y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.

Đoàn cũng trao đổi về những khó khăn trong chuyển đổi số, liên thông dữ liệu y tế và định hướng đầu tư, phát triển Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt trong việc duy trì hoạt động chuyên môn, đồng thời hỗ trợ các trạm y tế sau khi được bàn giao về UBND các phường quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh làm rõ định hướng phát triển của Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt, nhất là phương án phát triển thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Đà Lạt quy mô 200 giường theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Việc xác định rõ định hướng sẽ tạo thuận lợi cho đơn vị trong quá trình hoạt động, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, bác sĩ, viên chức yên tâm công tác.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Đối với 4 trạm y tế đã được bàn giao về UBND các phường quản lý, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt tiếp tục phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn. UBND cấp xã thực hiện quản lý về nhân lực, kinh phí và kế hoạch hoạt động. Sở Y tế sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Y tế và các trạm y tế, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích cũng đề nghị các trạm Y tế chủ động nghiên cứu, nắm bắt các nghị quyết, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực y tế để tham mưu UBND cấp xã triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình hoạt động, những vấn đề phát sinh cần được trao đổi thường xuyên để kịp thời tổng hợp, đề xuất hướng xử lý.

Đối với Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên; duy trì chất lượng chuyên môn và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Các kiến nghị của đơn vị sẽ được đoàn giám sát tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày (17 - 18/9), Đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các xã Đơn Dương, Đức Trọng và Di Linh; đồng thời khảo sát thực tế tại một số trạm y tế và làm việc với các địa phương liên quan.