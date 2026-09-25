HĐND tỉnh Lâm Đồng giải trình các vấn đề cử tri quan tâm

Các đồng chí chủ trì phiên giải trình

Chủ trì phiên giải trình có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình

Phiên giải trình được tổ chức trực tiếp tại phòng họp Tỉnh ủy Lâm Đồng và truyền trực tuyến đến các điểm cầu ở 124 xã, phường, đặc khu. Tham dự phiên giải trình còn có các đồng chí: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình

Làm rõ khó khăn trong bảo vệ rừng, xây dựng dữ liệu đất đai

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi liên quan đến việc quản lý bảo vệ rừng, số hóa dữ liệu đất đai và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Giải trình về công tác bảo vệ rừng, đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau hợp nhất tổng diện tích rừng của tỉnh Lâm Đồng là 1,5 triệu ha, lớn nhất cả nước. Đến ngày 23/9/2026, toàn tỉnh phát hiện 204 vụ phá rừng…

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại phiên giải trình

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, nhiều vụ xảy ra ở vùng sâu, khó tiếp cận; thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi dẫn đến khó xác định, truy tìm mời gọi được các đối tượng vi phạm để làm việc, xử lý… Cùng với đó, lực lượng quản lý bảo vệ rừng và trang thiết bị hiện nay còn thiếu, gây khó khăn trong việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình, xử lý vi phạm ở một số nơi còn chậm…

Về giải pháp trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ cao; quản lý chặt diện tích rừng bị phá, không để tái lấn chiếm; đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền cấp xã. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường ứng dụng ảnh vệ tinh, hệ thống cảnh báo mất rừng, bản đồ số và thiết bị bay không người lái để hỗ trợ giám sát, phát hiện sớm biến động rừng.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, sở cho biết dữ liệu của tỉnh được hình thành từ hồ sơ của 3 tỉnh trước sáp nhập, qua nhiều giai đoạn nên chất lượng chưa đồng đều dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai số hóa dữ liệu.

Đến ngày 20/9, tỉnh đã phân loại 2.095.110 thửa đất; trong đó 750.329 thửa đạt yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, còn 1.344.781 thửa cần tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa. Sở đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khoảng 1,9 triệu thửa đất chưa có dữ liệu.

Quang cảnh phiên giải trình

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung chuẩn hóa dữ liệu đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và cập nhật biến động để nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phấn đấu đến tháng 12/2026 hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đối với hơn 1,2 triệu thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận; tiếp tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hơn 890 nghìn thửa đất. Đến tháng 11/2027, phấn đấu hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai.

Bảo đảm chế độ cho người lao động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp

Đối với lĩnh vực nội vụ, các ý kiến của đại biểu tập trung vào việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải pháp khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực hoặc bố trí chưa phù hợp chuyên môn. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Đồng chí Đỗ Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại phiên giải trình

Giải trình về các nội dung trên, đồng chí Đỗ Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô địa bàn và dân số cấp xã tăng, nhiều nhiệm vụ được phân cấp cho cơ sở. Trong khi đó, việc bố trí nhân lực vẫn có tình trạng thừa, thiếu cục bộ; một số vị trí chưa phù hợp chuyên môn, công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Có địa phương không thiếu công chức về tổng số nhưng thiếu người có chuyên môn ở những vị trí cần thiết. Một số bộ phận giải quyết công việc trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp chịu áp lực lớn, nhất là các lĩnh vực đất đai, hộ tịch và lao động.

Đại biểu Lê Quốc Đông, Phó Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đặt vấn đề về việc giải quyết các vướng mắc trong công tác cán bộ ở cấp xã hiện nay

Về hướng xử lý, ngành Nội vụ tiếp tục rà soát để điều tiết, sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có; bố trí lại từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ cấp tỉnh về cấp xã và giữa các địa phương. Tỉnh cũng đang xem xét phương án bố trí tăng thêm một Phó Chủ tịch UBND tại mỗi địa phương trong số 56 xã, phường theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Song song đó là bồi dưỡng chuyên môn theo vị trí việc làm, tập trung vào các nhiệm vụ mới được phân cấp, kỹ năng thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về số lượng biên chế trong ngành Giáo dục

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp, có khoảng 3.660 người nghỉ việc do dôi dư thuộc diện dự kiến giải quyết chế độ theo quy định, với tổng kinh phí khoảng 440 tỷ đồng.

Các địa phương đã phê duyệt danh sách đối tượng và đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt kinh phí chi trả. Ngoài ra, khoảng 1.400 người nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ không thuộc diện hưởng chính sách, UBND tỉnh đã trình dự thảo chính sách hỗ trợ nhóm này để cấp có thẩm quyền xem xét, với kinh phí dự kiến khoảng 160 tỷ đồng.

Cụ thể hóa cam kết bằng hành động và kết quả thực hiện

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá các câu hỏi của đại biểu đã tập trung vào những vấn đề thực tiễn, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Phần giải trình của các sở, ngành đã làm rõ thêm thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và bước đầu xác định hướng giải quyết đối với từng nội dung.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Đối với lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát toàn diện việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc rà soát cần đánh giá đúng số lượng, cơ cấu, năng lực chuyên môn và vị trí việc làm để điều chỉnh phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu hoặc bố trí nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng điều hành phiên giải trình

Với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp, việc giải quyết chế độ, chính sách phải đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. Những trường hợp còn vướng mắc cần được xem xét cụ thể, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người liên quan và tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Về quản lý, bảo vệ rừng, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm. Bên cạnh xử lý các vụ việc đã xảy ra, công tác bảo vệ rừng cần chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng về quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số. UBND tỉnh cần xác định rõ khối lượng công việc, nguồn lực, kinh phí, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết tại phiên giải trình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính; phối hợp với chính quyền cấp xã rà soát hồ sơ, bản đồ, đối soát thông tin và xử lý sai lệch sau sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới cơ sở dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, liên thông, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Phiên giải trình được truyền trực tuyến đến các điểm cầu ở 124 xã, phường, đặc khu

Sau phiên giải trình, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát đầy đủ các nội dung đã giải trình và cam kết để xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ việc phải làm, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và kết quả cần đạt. Các vấn đề thuộc thẩm quyền cần được chủ động xử lý; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Mỗi nội dung đã được giải trình hôm nay cần được cụ

thể hóa bằng hành động, bằng kết quả thực hiện và bằng sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước ở từng lĩnh vực. Đây cũng là thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện các cam kết trước Thường trực HĐND tỉnh, trước cử tri và Nhân dân. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và niềm tin, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.