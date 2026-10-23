HĐND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ điểm nghẽn trong y tế cơ sở và chuyển đổi số

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát sáng 23/10

Ngày 23/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Sở Y tế và Sở Khoa học và Công nghệ về công tác tổ chức, hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở và việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, cùng các thành viên đoàn và đại diện các sở, ngành liên quan.

Y tế cơ sở còn nhiều điểm nghẽn

Theo kết quả giám sát, Lâm Đồng cơ bản hoàn thành việc chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, tiêm chủng, phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sau sắp xếp, mạng lưới y tế cơ sở gồm 27 trung tâm y tế khu vực, 124 trạm y tế và 192 điểm trạm.

Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lâm Đồng Lê Quốc Đông nêu ra nhiều tồn tại trong bố trí mạng lưới y tế cơ sở

Tuy nhiên, việc chuyển giao chưa đi đôi với kiện toàn đồng bộ tổ chức và điều kiện hoạt động. Toàn tỉnh có 2.686 người làm việc tại các trạm y tế, trong đó có 320 bác sĩ, nhưng nhân lực phân bố chưa đồng đều. Một số trạm thiếu bác sĩ, người đứng đầu và kế toán, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Hải nêu hạn chế trong bố trí nhân lực, chất lượng y, bác sĩ tại các cơ sở y tế

Đoàn giám sát cũng chỉ ra những bất cập trong cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã, trạm y tế và trung tâm y tế khu vực. Việc quản lý nhân lực, tài chính, tài sản, mua sắm thuốc và vật tư y tế tại một số nơi còn lúng túng. Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị chưa đồng bộ và danh mục thuốc bảo hiểm y tế còn hạn chế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Tống Trường Ký, thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh nêu một số ý kiến tại buổi làm việc

Một số chỉ tiêu chuyên môn chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng thấp hơn nhiều so với kế hoạch năm. Tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí còn chậm.

Trong chuyển đổi số, tỷ lệ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2025 đạt 98%, nhưng tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID mới đạt 22,6%.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Đặng Thức Anh Vũ báo cáo thực trạng và đề xuất một số nội dung sắp tới để từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh khẩn trương kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực, hoàn thiện cơ chế phối hợp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư. Đồng thời, cần đẩy nhanh các chương trình khám sức khỏe, nâng cao chất lượng dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục sau giám sát.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Nguyễn Đức Vũ trao đổi về vấn đề tổ chức bộ máy, nhân lực tại mạng lưới y tế cơ sở

Chuyển đổi số thiếu nhân lực, dữ liệu chưa đồng bộ

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Lâm Đồng đã ban hành các kế hoạch triển khai, hoàn thiện cơ chế, chính sách và từng bước mở rộng hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến.

Trong tổng số 226 nhiệm vụ được theo dõi, có 150 nhiệm vụ hoàn thành, đạt 66%. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo tồn nguồn gen và quản lý dữ liệu.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Lâm Đồng Phan Nguyễn Ngọc Dung đặt ra một số vấn đề với Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc

Hạ tầng viễn thông được mở rộng với 12.173 trạm thu phát sóng di động. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 96,83%, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm 86,03%.

Dù vậy, nhân lực vẫn là điểm nghẽn lớn. Toàn tỉnh có 234 nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tổng nhu cầu 474 người, đáp ứng 49,4%. Tại nhiều địa phương, cán bộ phải kiêm nhiệm, ảnh hưởng đến năng lực vận hành hệ thống, quản trị dữ liệu và hỗ trợ người dân.

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Lâm Vũ đề nghị quan tâm tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình và nông sản trong chuyển đổi số

Dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ, một số phần mềm còn chồng chéo, khiến người dân phải cung cấp lại thông tin. Tỷ lệ người dân tự thao tác khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã rất thấp.

Trong kỳ giám sát, có hơn 45.000 hồ sơ giải quyết quá hạn. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lâm Đồng Vi Thị Thảo Quyên đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền cho địa phương

Đoàn giám sát yêu cầu việc đánh giá kết quả không chỉ dừng ở số lượng kế hoạch, đề án hoặc mô hình đã triển khai, mà phải làm rõ sản phẩm thực tế, hiệu quả ứng dụng và tác động đối với người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan liên quan cần rà soát nhu cầu nhân lực, chuẩn hóa dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng Lê Thanh Liêm trả lời các nội dung đoàn giám sát quan tâm

Làm rõ trách nhiệm, xác định thời hạn khắc phục

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở, ngành tập trung phân tích những khó khăn phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời chỉ ra trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, một số hạn chế còn xuất phát từ việc phối hợp chưa chặt chẽ, bố trí nguồn lực chưa phù hợp và chậm xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích nêu một số nội dung tại buổi giám sát

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ hơn những tồn tại và nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với mạng lưới y tế cơ sở, cần tập trung bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động, nâng cao khả năng phục vụ người dân. Với lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cần tháo gỡ tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đưa các ứng dụng vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông yêu cầu các cơ quan làm rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cần giải quyết, đồng thời xác định cụ thể những vấn đề cần kiến nghị Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ.

Đây là cơ sở để hoàn thiện các giải pháp sau giám sát, gắn từng nhiệm vụ với trách nhiệm, tiến độ và kết quả cụ thể, bảo đảm các chủ trương được triển khai hiệu quả hơn trong thực tế.