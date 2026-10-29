HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua Nghị quyết bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tẩn Thị Quế; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Công Hậu đồng chủ trì kỳ họp.

Chủ toạ kỳ họp. Ảnh: Đinh Đông

Dự kỳ họp có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Vinh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Bí thư Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND các xã phường...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu. Ảnh: Đinh Đông

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời gian ngắn, với số lượng nội dung cô đọng nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng vào thời điểm Quốc hội khóa XVI đang tiến hành Kỳ họp thứ Hai để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13).

Đối với Lai Châu, việc đầu tư tuyến cao tốc CT.13 không chỉ giải quyết yêu cầu cấp thiết về hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mà còn là khát vọng nhiều năm qua của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm phá vỡ thế độc đạo, gỡ bỏ các rào cản địa lý, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho địa phương trong những thập niên tới.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đinh Đông

Để phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu của các cơ quan Quốc hội, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong). Việc ban hành nghị quyết là cam kết chính trị mạnh mẽ, thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm cao độ của địa phương trong việc chủ động cân đối nguồn lực thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu Tẩn Thị Quế phát biểu. Ảnh: Đinh Đông

Bên cạnh nội dung trọng tâm về hạ tầng giao thông, HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề khác nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết: Bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Bãi bỏ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Lai Châu; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 thông qua đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Nghị quyết bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đinh Đông

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân nhấn mạnh: 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Dự án cao tốc CT.13, UBND tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện các nội dung liên quan, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án; rà soát, cân đối nguồn lực ngân sách địa phương để thực hiện cam kết của tỉnh, bảo đảm đúng quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi dự án đủ điều kiện thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các nghị quyết bãi bỏ, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý các nội dung chuyển tiếp và văn bản có liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân.