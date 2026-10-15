HĐND tỉnh ký bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Đoàn đại biểu các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo, cơ quan chuyên môn tham dự Hội đàm.

Tham dự chương trình có đại diện đoàn đại biểu các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo, cơ quan chuyên môn của các bên. Về phía tỉnh Vân Nam, tham dự chương trình có đồng chí: Nhiệm Quân Hạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh; Từ Sướng Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh; Lý Chí Minh, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên chủ nhiệm các Ban Dân tộc, Pháp chế, Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Ngoại vụ và Hoa kiều, Ban Xây dựng Xã hội, Ban Ngoại vụ Chính quyền Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam...

Lãnh đạo HĐND tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2026-2031.

Tại buổi làm việc, HĐND tỉnh Điện Biên và Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2026 - 2031, tiếp tục kế thừa những kết quả hợp tác đã đạt được, làm sâu sắc hơn cơ chế giao lưu, trao đổi và mở rộng hợp tác giữa cơ quan dân cử hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống; hợp tác giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đồng chí Bùi Minh Hải khẳng định, việc ký Bản ghi nhớ lần này kế thừa Bản ghi nhớ đã ký ngày 27/4/2022, đồng thời tạo cơ sở để HĐND tỉnh Điện Biên và Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và mở rộng giao lưu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên và đại biểu tỉnh Vân Nam tại buổi ký kết.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp Hội đồng nhân dân/Nhân đại; tăng cường giao lưu ở nhiều cấp; khuyến khích các ban chuyên môn, cơ quan tham mưu và đại biểu triển khai các hoạt động giao lưu, thăm lẫn nhau, khảo sát, bồi dưỡng, hội thảo, nhằm cùng nâng cao năng lực thực hiện công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như kết nối hạ tầng giao thông; hợp tác kinh tế, thương mại; bảo vệ môi trường, phát triển xanh; giảm nghèo bền vững; phát triển nông nghiệp, nông thôn; du lịch, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, giao thông vận tải và logistics; văn hóa, giáo dục, đào tạo; giao lưu nhân dân và thanh niên. Các nội dung hợp tác được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, pháp luật của mỗi bên và các chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên tham gia các hoạt động theo chương trình tại Côn Minh, trong đó có tham quan Khu di tích Hồ Chí Minh, Điểm liên hệ lập pháp cấp cơ sở đường Hoa Sơn và khảo sát mô hình nông nghiệp thông minh. Đây là những hoạt động nhằm trao đổi, tìm hiểu thực tiễn, phục vụ việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương.

Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam được thực hiện theo lời mời của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). nhằm thực hiện những nhận thức chung đã đạt được tại Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc).

Việc ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2026 - 2031 là dịp để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa HĐND tỉnh Điện Biên và Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam ngày càng thiết thực và hiệu quả.