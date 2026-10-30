HĐND tỉnh khóa XX thông qua 4 nghị quyết chuyên đề

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là những nội dung quan trọng, liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương điều hành phần thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Các Nghị quyết được thông qua gồm: Nghị quyết thống nhất giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện dự án Xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu (kết nối với tỉnh Phú Thọ). Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2). Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết sớm được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các nghị quyết liên quan đến đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông, UBND tỉnh chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát huy vai trò kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với phương án được cấp có thẩm quyền quyết định và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phối hợp trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.