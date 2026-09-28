HĐND tỉnh khảo sát quản lý đầu tư công tại một số địa phương

Đồng chí Trần Thị Lộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

*Khảo sát tại xã Chợ Rã, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu bảo đảm tiến độ các công trình, dự án đã được phân bổ vốn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026 xã Chợ Rã được giao tổng kế hoạch vốn hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 giao trong năm 2026 cho các dự án khởi công mới hơn 9,8 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã phân bổ thực tế hơn 24,83 tỷ đồng cho 10 dự án, gồm 8 dự án chuyển tiếp và 2 dự án khởi công mới. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt gần 6% kế hoạch vốn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Chợ Rã đã tiếp nhận, rà soát và tổ chức thực hiện các công trình, dự án chuyển tiếp từ các đơn vị trước sắp xếp; phân bổ, quản lý, sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh thiết kế, biến động giá vật liệu và ảnh hưởng của thiên tai.

Đoàn tiến hành khảo sát thực địa một số công trình trên địa bàn xã Chợ Rã.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân nguồn vốn được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc đánh giá cao những nỗ lực của xã Chợ Rã trong triển khai các nguồn vốn đầu tư. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu bảo đảm tiến độ các công trình, dự án đã được phân bổ vốn.

*Tại phường Quyết Thắng, Đoàn công tác của HĐND tỉnh nghe báo cáo và kiểm tra thực địa tại một số địa điểm, ghi nhận kết quả đạt được, khó khăn còn gặp phải của địa phương.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc tại phường Quyết Thắng.

Thời gian qua, phường Quyết Thắng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý, điều hành. Địa phương đã trình HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với tổng vốn 1.773 tỷ đồng, tăng 54,5% so với giai đoạn trước.

Thu ngân sách của phường đến tháng 9/2026 đạt 406 tỷ, đạt trên 73% kế hoạch giao, giải ngân đạt gần 75% vốn đầu tư công. Cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét, 100% hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, mô hình “Dịch vụ công lưu động” phát huy hiệu quả.

Đoàn khảo sát thực tế tại 3 khu dân cư trên địa bàn phường Quyết Thắng.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận kết quả và nỗ lực của địa phương trong triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn. Đoàn cũng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước, việc điều chỉnh các dự án và tổ chức thực hiện các chính sách sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn đề nghị địa phương tiếp tục cân đối chi thường xuyên đảm bảo hoạt động từ các nguồn thu với tính chất linh hoạt, xây dựng kịch bản tăng thu từ đất, khai thác tài sản công.

* Tại xã Định Hóa, Đoàn công tác của HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước, đồng thời đề nghị địa phương hoàn hoàn thiện các báo cáo, kiến nghị làm cơ sở để HĐND tỉnh đánh giá việc thực hiện và đề xuất giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại UBND xã Định Hóa.

Theo báo cáo, xã đã tiếp nhận, phân công chủ đầu tư, rà soát và điều chỉnh kế hoạch kịp thời, giải ngân gần 100% kế hoạch trung hạn 2021-2025, trên 98% kế hoạch 98%. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030, sau 2 lần điều chỉnh, tổng nguồn vốn đạt trên 193 tỷ đồng cho 45 dự án. Cơ cấu nguồn vốn được huy động linh hoạt từ ngân sách tỉnh phân cấp, nguồn thu từ đất, nguồn đối ứng sự nghiệp, đóng góp của nhân dân và các nguồn hợp pháp khác.

Riêng năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã trên 42 tỷ đồng. Đến tháng 8/2026, địa phương đã giải ngân được trên 31, 7 tỷ đồng, đạt gần 75% kế hoạch năm. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm của đạt trên 64 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch. Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước được thực hiện đúng quy định.

Đoàn khảo sát đi thực địa trên tuyến đường giao thông nông thôn Làng Bèn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND xã Định Hóa kiến nghị bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phát sinh như khám sức khỏe toàn dân, chuyển đổi số và dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính, số hóa hồ sơ Đảng viên, thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xã Định Hóa hướng tới phát triển đô thị loại III...