* Tổ khảo sát số 1 kiểm tra 3 công trình do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2), tại xã Hưng Hội; Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng Nhà khách số 01 - Hùng Vương và Dự án cải tiến, phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu, tại phường Bạc Liêu.

Tham gia tổ có Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Minh Đương.

Báo cáo với đoàn khảo sát, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Dương Chí Trung cho biết, cả 3 công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, tuy nhiên đang phát sinh một số điều chỉnh về nguồn vốn chuyển tiếp.

Dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2) đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Cụ thể, Dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (giai đoạn 2) đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 24/4/2026. Hiện dự án đang tiếp tục thực hiện các thủ tục quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đương, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên Tổ khảo sát tình hình sử dụng cơ sở vật chất tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Dự án cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu đã hoàn thành 100% khối lượng. Dự án có kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 dự kiến chi 320 triệu đồng cho công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và 89 triệu đồng chi phí kiểm toán độc lập.

Tuy nhiên, theo quy định mới, công trình cấp III không thuộc diện nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và dự án cũng đã hết nhu cầu sử dụng vốn sau khi bàn giao. Do đó, đơn vị kiến nghị hoàn trả ngân sách 320 triệu đồng.

Tổ khảo sát kiểm tra hiện trạng Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng Nhà khách số 01 - Hùng Vương sau khi bàn giao khai thác.

Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng Nhà khách số 01 - Hùng Vương đã bàn giao đơn vị sử dụng quản lý, khai thác. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 ước đạt 93,59%. Phần vốn 141 triệu đồng không tiếp tục giải ngân là do còn dư sau khi hoàn thành công trình, không phải do chậm tiến độ.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Dương Chí Trung báo cáo tiến độ và kiến nghị về nguồn vốn với đoàn khảo sát, tại buổii làm việc.

Từ thực tế trên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Dương Chí Trung kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 141 triệu đồng còn dư của Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng Nhà khách số 01 - Hùng Vương và chấp thuận hoàn ngân sách 320 triệu đồng của Dự án cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu.

Tính đến ngày 31/10/2026, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư 45 dự án, trong đó có 5 dự án được cho phép kéo dài thời gian bố trí và giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 sang năm 2026 với tổng nguồn vốn khoảng 1.755 tỷ đồng.

Lãnh đạo ban khẳng định đang tập trung cao độ trong công tác điều hành, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt để hoàn thành cao nhất các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được giao.

* Tổ khảo sát số 2 khảo sát thực tế Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào, tại xã Gành Hào; Dự án xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tại phường Giá Rai và Dự án đầu tư kè bờ sông thành phố Bạc Liêu, tại phường Bạc Liêu. (Tên gọi dự án theo quyết định phê duyệt trước khi sắp xếp đơn vị hành chính)

Tham gia Tổ khảo sát số 2 có Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trương Vũ Trường.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trương Vũ Trường (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên Tổ khảo sát thực tế Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông khu vực Cảng cá Gành Hào.

Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông khu vực Cảng cá Gành Hào còn 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Qua khảo sát thực tế và báo cáo của các đơn vị, cả 3 dự án đều đang vướng giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ không thể về đích theo kế hoạch năm 2026.

Cụ thể, Dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (đoạn tiếp giáp Cảng cá Gành Hào) còn 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, chủ đầu tư dự án, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện, bố trí và giải ngân 67 tỷ đồng sang năm 2027.

Dự án xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn 4 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, đề xuất gia hạn 45 tỷ đồng.

Dự án đầu tư kè bờ sông thành phố Bạc Liêu còn 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; số vốn đề xuất kéo dài là 47,984 tỷ đồng.

Thực tế này đòi hỏi các địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc mặt bằng, bởi việc gia hạn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mặt bằng thi công được khơi thông.

Dự án xây dựng kè chống ngập dọc Quốc lộ 1 qua phường Giá Rai còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Công trường Dự án đầu tư kè bờ sông thành phố Bạc Liêu.

Qua đợt khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh sẽ xem xét tính cần thiết của việc gia hạn, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và khả năng hoàn thành từng dự án.

Trên cơ sở đó, Ban sẽ kiến nghị giải pháp xử lý những tồn tại, bảo đảm công trình sớm được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư trong phòng, chống sạt lở, ngập úng, bảo vệ hạ tầng và đời sống Nhân dân./.