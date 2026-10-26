HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát tiến độ các dự án tái định cư

Chiều 26-10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh về tình hình triển khai các dự án khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát xem xét tình hình triển khai 3 dự án gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái (giai đoạn 1 và giai đoạn 2). Nội dung giám sát tập trung vào tiến độ thực hiện, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, giải ngân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Thái (giai đoạn 1) có diện tích hơn 10ha, dự kiến bố trí 318 lô tái định cư, tổng mức đầu tư 197,568 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 121/136 trường hợp, còn 15 trường hợp chưa bàn giao; giá trị sản lượng thi công đạt 50%. Đối với giai đoạn 2, dự án có diện tích hơn 9ha, dự kiến bố trí 358 lô tái định cư, tổng mức đầu tư 303,996 tỷ đồng. Dự án đã được phê duyệt đầu tư và đang thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, giai đoạn 1 có diện tích khoảng 6ha, đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và bàn giao đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình một số nội dung tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát; rà soát, bổ sung và làm rõ tiến độ thực hiện từng dự án; tình hình giải phóng mặt bằng; việc bố trí, giải ngân vốn đầu tư và đánh giá công tác xác định giá đất tại các dự án. Đồng thời, khẩn trương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí đề nghị các địa phương có dự án chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm hình thành quỹ đất tái định cư phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở, giúp người dân ổn định cuộc sống và tạo điều kiện triển khai các công trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.