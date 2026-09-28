HĐND tỉnh Hưng Yên quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ Tư

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: An Nhiên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Ngọc Trì ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: An Nhiên

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: An Nhiên

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: An Nhiên

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn cho biết: Kỳ họp thứ Tư được tổ chức trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ năm 2026; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải phóng mặt bằng, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ và công việc phát sinh đột xuất đòi hỏi phải có quyết sách ngay. Vì vậy, việc kịp thời tổ chức kỳ họp để xem xét ban hành các nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ hồ sơ, tập trung thảo luận vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; phân tích đầy đủ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, đối tượng chịu tác động, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện để mỗi nghị quyết được ban hành phải đảm bảo thực sự khả thi, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: An Nhiên

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 47 nghị quyết quan trọng. Tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như: Tài chính, ngân sách và đầu tư công; đất đai và xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế; văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế và an sinh xã hội;chế độ, chính sách đối với đội ngũ thực hiện nhiệm vụ cơ sở và hoàn thiện các quy định quản lý của tỉnh... Các quyết sách này sẽ tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và bảo đảm công tác quản lý, điều hành của địa phương được liên tục, thông suốt và hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trịnh Cường

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.Kết quả, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Bảo Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn. Ảnh: An Nhiên

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh sớm ban hành quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, nguồn lực và kết quả thực hiện; không để nghị quyết chậm được cụ thể hóa hoặc tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ.

Đối với những nội dung bãi bỏ, sửa đổi hoặc thay thế các quy định hiện hành, phải hướng dẫn kịp thời việc chuyển tiếp, không để gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị và không phát sinh khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bố trí vốn và tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Quá trình thực hiện phải đồng bộ giữa thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, không để nguồn lực được phân bổ nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: An Nhiên

Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2026, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân tốt và phát huy hiệu quả; kiên quyết điều chỉnh vốn đối với nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ, không bảo đảm điều kiện triển khai. Quản lý chặt ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Đối với Đề án công nhận 25 xã là đô thị loại III, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật; xác định rõ lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong quản lý quy hoạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của từng xã.

Bên cạnh đó, các chính sách liên quan đến giáo dục, y tế, xã hội hóa, tiếp công dân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đội ngũ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong toàn tỉnh. Việc thực hiện phải kịp thời đúng đối tượng, đúng định mức quy định của Nghị quyết; thủ tục đơn giản, minh bạch, không để xảy ra chậm trễ, trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn cũng đề nghị, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; định kỳ rà soát tiến độ, chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả thực hiện nghị quyết phải được đo bằng tiến độ công việc, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực, không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản hướng dẫn.

Đối với Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết; tập trung vào tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách hỗ trợ và xử lý các vấn đề chuyển tiếp sau sắp xếp. Qua giám sát, phải chỉ rõ trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục và theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị.