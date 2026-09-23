HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 13 nghị quyết tại Kỳ họp thứ Tám

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Chủ toạ điều hành kỳ họp.

Tập trung quyết định những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tám diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách và các nhiệm vụ năm 2027.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc.

Nhiều vấn đề cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời để cụ thể hóa chủ trương, quy định của Trung ương; hoàn thiện cơ sở pháp lý, phân bổ nguồn lực và bảo đảm điều kiện cho các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét 13 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề: tổ chức bộ máy, biên chế và điều kiện hoạt động của đảng ủy xã, phường; phân bổ nguồn lực, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; chính sách phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chế độ chi, chuyển mục đích sử dụng rừng và danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Trong đó, một số nội dung đáng chú ý là giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2026; quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường; phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030; chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng xem xét các nội dung về chuyển mục đích sử dụng rừng; phân bổ vốn, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Trước yêu cầu nhiều chính sách có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến cơ sở, người dân, doanh nghiệp và việc phân bổ, sử dụng nguồn lực, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi tác động, nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả và điều kiện thực hiện của từng chính sách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà thông qua chương trình kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc trình bày các tờ trình.

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp là khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. UBND tỉnh cần sớm ban hành kế hoạch triển khai, phân công rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và tiến độ thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trình bày báo cáo thẩm tra.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Đối với các nguồn vốn, kinh phí HĐND tỉnh đã quyết định phân bổ, cần sớm hoàn thiện thủ tục, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, công khai, minh bạch. Các chế độ, chính sách mới cần được hướng dẫn kịp thời, thống nhất để cơ sở, người dân và các đối tượng thụ hưởng thuận lợi thực hiện.

Các chính sách về an ninh, trật tự ở cơ sở và nội dung, mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động của đảng ủy xã, phường cần được triển khai đồng bộ, kịp thời, gắn với củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Với các chính sách phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu phát triển và nhu cầu thực tiễn của tỉnh; xác định rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, tránh dàn trải, hình thức.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, chính quyền cấp xã và việc quản lý, sử dụng nguồn lực; kịp thời phản ánh khó khăn, bất cập, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giải trình làm rõ hơn một số nội dung.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều trong khi khối lượng công việc lớn, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh rà soát từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; đánh giá thực chất kết quả đạt được, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với những nội dung còn khó khăn, chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026; đồng thời chuẩn bị kế hoạch năm 2027 sát tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp khả thi.

Cùng với giữ vững đà tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản lý thu ngân sách, tỉnh cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng nguồn lực.

Một yêu cầu được Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt lưu ý là tiếp tục bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những bất cập về phân cấp, phân quyền, bố trí nhân lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định; không để kiến nghị, phản ánh, vụ việc thuộc thẩm quyền kéo dài, phát sinh phức tạp.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các cấp, ngành cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trước cao điểm mùa mưa bão, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chủ động phòng, chống thiên tai; thường xuyên rà soát phương án, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình và các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên trên hết.

Toàn cảnh kỳ họp

Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu hồ sơ trình kỳ họp phải được chuẩn bị sớm, kỹ, đúng quy trình. Đối với các đề án, cơ chế, chính sách có phạm vi tác động rộng, liên quan đến nguồn lực lớn hoặc đời sống Nhân dân, cần tăng cường khảo sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ tác động và điều kiện thực hiện; hạn chế tối đa việc gửi hồ sơ chậm, bổ sung nội dung sát kỳ họp, ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu của đại biểu và chất lượng thẩm tra.

“Việc đã rõ thẩm quyền, trách nhiệm phải khẩn trương giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, tránh chậm trễ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung”, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.