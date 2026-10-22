HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Theo báo cáo tại buổi giám sát, toàn tỉnh hiện có 208 nhiệm vụ thuộc các kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, có 130 nhiệm vụ thường xuyên và 78 nhiệm vụ có thời hạn.

Tính đến ngày 30/7/2026, có 27 nhiệm vụ đã hoàn thành, 47 nhiệm vụ đang được thực hiện đúng tiến độ và 4 nhiệm vụ chậm tiến độ.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn giám sát đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp khắc phục đối với từng nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá kết quả đầu ra.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Đối với nguồn lực tài chính, năm 2025, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ là 623 tỷ đồng, trong đó giải ngân 496 tỷ đồng. Năm 2026, dự toán được bố trí là 858 tỷ đồng, đã phân bổ 471 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/7/2026, số kinh phí ước giải ngân đạt 91,5 tỷ đồng.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính phối hợp các đơn vị rà soát nhu cầu, tiến độ phân bổ, giải ngân; làm rõ nguyên nhân những nhiệm vụ chậm bố trí kinh phí, đồng thời tham mưu phương án sử dụng nguồn lực có trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí.

Lãnh đạo các sở báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với hạ tầng số và dữ liệu, Đoàn giám sát yêu cầu các sở đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; đồng thời, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hiệu quả.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cần khắc phục tình trạng dữ liệu trường học sau sáp nhập, chia tách chưa được cập nhật đồng bộ, ảnh hưởng đến kết nối và triển khai học bạ số.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện dữ liệu di tích, di sản và du lịch.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, gắn ứng dụng công nghệ với nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận tinh thần chủ động của các sở, ngành trong việc quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì hoạt động các nền tảng số, tổ chức đào tạo kỹ năng số và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành nhìn nhận rõ những hạn chế, bất cập; đánh giá thực chất hiệu quả triển khai, không chỉ dừng ở số lượng văn bản, lớp tập huấn, phần mềm hoặc nhiệm vụ đăng ký, mà phải làm rõ mức độ hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng sản phẩm, khả năng kết nối dữ liệu và tác động đối với công tác quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo, thống nhất số liệu, làm rõ những nội dung còn hạn chế và cung cấp đầy đủ minh chứng về kết quả thực hiện.

Đối với từng nhiệm vụ cần khắc phục, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm thực hiện với hiệu quả thực tế.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh, việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng tới kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả giám sát sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo quy định.