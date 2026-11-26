Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND phường Mỹ Tho, trong năm 2026, phường tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trong tình hình mới.

Trên cơ sở rà soát trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và yêu cầu vị trí việc làm, UBND phường chủ động đăng ký, cử cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách khu phố tham gia các khóa học do cấp trên tổ chức, đồng thời triển khai các lớp tập huấn chuyên đề tại địa phương. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát quan tâm, làm rõ các nội dung như: Việc đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đối với người hoạt động không chuyên trách khu phố; việc đào tạo, bồi dưỡng đối với vị trí việc làm liên quan đến chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng; đào tạo, bồi dưỡng đối với đại biểu HĐND phường và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với những vị trí chuyên môn sâu như: Quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, phát triển thương mại dịch vụ…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Nguyên đánh giá cao hệ thống chính trị phường Mỹ Tho trong ổn định tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện, có sự lựa chọn nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, rà soát đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo đội ngũ người hoạt động không chuyên trách khu phố chuẩn hóa theo quy định…