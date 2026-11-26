Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trên địa bàn tỉnh thời gian qua từng bước đi vào nền nếp, gắn kết chặt chẽ với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 31-3-2026 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2026 (với chỉ tiêu 7.488 lượt người), tính đến ngày 20-11-2026, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực: Về đào tạo, đã tổ chức đào tạo lý luận chính trị cho 1.010 trường hợp (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch); cử 11 công chức đào tạo sau đại học (các trường hợp còn lại sẽ dự tuyển vào tháng 12/2026).

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi giám sát.

Về bồi dưỡng, có 171 trường hợp tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cấp xã. Riêng lĩnh vực bồi dưỡng theo vị trí việc làm, các sở, ngành tỉnh đã tổ chức 18 lớp (chủ yếu theo hình thức trực tuyến) thu hút 14.893 lượt CB, CC, VC tham gia, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ CB cơ sở cấp xã.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ, trong năm 2026, có 10 trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo (chi trả sau khi hoàn thành khóa học) và 245 trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ bồi dưỡng; không có trường hợp nào không đạt yêu cầu học tập hay phải đền bù chi phí đào tạo.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại buổi giám sát.

Đối với Sở Y tế, công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng triển khai đồng bộ theo quy hoạch, từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ chuyên khoa và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong năm, Sở đã cử 179 CC, VC tham gia đào tạo sau đại học (trong đó có 177 người học tập tại các trường đại học y dược uy tín trong nước và 2 viên chức nhận học bổng đào tạo Tiến sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc ) và Thái Lan); cử 38 trường hợp đào tạo trình độ đại học ngành Y, Dược (bao gồm hình thức liên thông, đặt hàng và hợp đồng); 10 trường hợp đào tạo lý luận chính trị. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế tích cực cử VC tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa liên tục và ứng dụng dịch vụ y tế số.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC. Trong đó, một số lớp bồi dưỡng dành cho CB lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng thuộc sở chưa thể tổ chức do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chưa có lịch chiêu sinh; công tác thu hút, giữ chân nhân lực y tế cơ sở và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc cân đối nguồn lực hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng cần được quan tâm tháo gỡ.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của hai ngành; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Đối với Sở Nội vụ, cần phát huy vai trò cơ quan thường trực, rà soát cơ cấu, trình độ đội ngũ CB, CC, VC toàn tỉnh, nhất là ở cấp xã; khẩn trương xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026 - 2031, gắn với yêu cầu vị trí việc làm và việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, tham mưu quy định đánh giá năng lực thực thi công vụ hằng năm sau đào tạo, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác xếp loại, quy hoạch và bổ nhiệm; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tháo gỡ những khó khăn trong công tác quy hoạch, bố trí, điều động CB.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Đối với Sở Y tế, cần rà soát toàn bộ hợp đồng đào tạo đối với VC được cử đi học bằng ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của đơn vị, bảo đảm có cam kết cụ thể về thời gian phục vụ và quy định bồi hoàn kinh phí khi vi phạm; cân nhắc việc cử đi đào tạo những chuyên ngành chưa phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị. Bên cạnh đó, cần quan tâm cải thiện thu nhập, chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc và trang thiết bị nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ. Sở Y tế phối hợp với ngành tài chính tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những vướng mắc về chế độ, chính sách và kinh phí hỗ trợ theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của viên chức được cử đi đào tạo.

Đại diện Sở Nội vụ trả lời các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát.

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn nhấn mạnh, việc đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ CB cấp xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Các đơn vị cần chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ được triển khai hiệu quả, thực chất, góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.