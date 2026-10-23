HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp cơ sở giáo dục, tổ chức bán trú, nội trú

Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 644 đầu mối, song vẫn còn nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động cần được tháo gỡ.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Giảm 644 cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên tinh thần bám sát các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, ngành đã chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tế và triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên phạm vi toàn tỉnh, hoàn thành trước thời điểm năm học 2026–2027.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Trọng Hoàn phát biểu nhấn mạnh hiệu quả sắp xếp, vừa tinh gọn đầu mối, tối ưu hoá nguồn lực, đồng thời thay đổi tư duy quản lý, quản trị đơn thuần sang quản trị phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả, từ 1.452 cơ sở được sắp xếp thành 808 cơ sở, giảm 644 đầu mối, tương ứng 44,35%. Điều đáng ghi nhận là việc sắp xếp phù hợp với quy mô và điều kiện với từng địa bàn, không có cơ sở giáo dục có quy mô quá lớn và cơ bản học sinh ở đâu thì vẫn học tập tại nơi đó.

Sau sắp xếp, các trường tiếp tục duy trì những địa điểm dạy học hiện có; trường chính, phân hiệu và điểm trường được tổ chức theo hướng thống nhất kế hoạch giáo dục, đồng thời điều phối giáo viên dạy liên trường để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số điểm trường, bộ môn.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, thành viên đoàn giám sát kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung tháo gỡ những khó khăn tại các trường sau sắp xếp liên quan đến nguồn kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tuyển sinh đầu cấp đạt kết quả cao, tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 99,97%, vào lớp 6 đạt 99,92%. Dạy học 2 buổi/ngày được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với hoạt động bán trú, nội trú, toàn tỉnh hiện có 431 cơ sở giáo dục công lập tổ chức bán trú và 18 cơ sở tổ chức nội trú. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn về tổ chức bữa ăn học đường, quản lý thu – chi, an toàn thực phẩm; yêu cầu thực hiện kiểm tra ba bước: lưu mẫu thức ăn, công khai thực đơn và tăng cường sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh trong xuất, nhập thực phẩm.

Ủy viên chuyên trách Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Loan đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, bố trí nhân viên y tế trong các nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ

Trên cơ sở báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với hoạt động giám sát từ thực tiễn một số cơ sở giáo dục, tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh đã đặt ra nhiều vấn đề cần có giải pháp, phương án tháo gỡ.

Quan tâm nhất, toàn tỉnh còn thiếu 7.085 giáo viên; 128 cán bộ quản lý chưa được bố trí công việc; 204 giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng cấp huyện trước đây chưa được tuyển dụng; bộ phận tham mưu giáo dục ở cấp xã còn mỏng, chưa đáp ứng về chuyên môn đào tạo…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Xuân Quang nêu một số vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ sau sắp xếp trường học. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với nguồn nhân lực, toàn tỉnh còn thiếu 527 phòng học để thay thế phòng tạm, phòng mượn. Việc dự toán, phân bổ kinh phí cho các cơ sở giáo dục sau sắp xếp còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà trường.

Liên quan đến hoạt động bán trú, nội trú, các thành viên đoàn giám sát đặt ra vấn đề điều kiện, hình thức tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh; hoạt động giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, bao gồm mức thu, chất lượng bữa ăn, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng đặc thù và cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai kiến nghị tỉnh và Trung ương quan tâm cơ chế tài chính đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục

Kết luận tại cuộc làm việc, Trưởng ban Văn hoá và Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái ghi nhận tinh thần chủ động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng kế hoạch sắp xếp cơ sở giáo dục bài bản, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt sau sắp xếp; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Trên cơ sở nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, Trưởng ban Văn hoá và Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ; trong đó quan tâm rà soát, xử lý những bất cập về vị trí việc làm, nhất là việc bố trí cấp phó, Tổng phụ trách Đội, nhân viên y tế, thiết bị trường học; đồng thời, xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên phù hợp, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và có hướng xử lý đối với đội ngũ giáo viên đã ký hợp đồng nhiều năm, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trưởng ban Văn hoá và Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Sở cần tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản lý, nhất là tại các trường liên cấp; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp. Hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; rà soát việc thực hiện các khoản thu trong nhà trường, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, rà soát, tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, nội trú, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giao dự toán kinh phí kịp thời cho các đơn vị, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động thường xuyên và nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở sau sắp xếp.