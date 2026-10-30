HĐND tỉnh giám sát thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại xã Quảng Uyên

Đoàn giám sát thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức PPP (Giai đoạn 2) trên địa bàn.

Đoàn giám sát thực tế một số dự án, gồm: Dự án đường tránh thị trấn Quảng Uyên (cũ); dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà (cũ); dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức PPP (Giai đoạn 2).

Giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn xã có 39 công trình, dự án thuộc phạm vi giám sát với tổng diện tích 40,0781 ha, trong đó, 12 dự án, công trình cần thu hồi đất đã hoàn thành; 25 dự án, công trình đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (20 dự án đã hoàn thành, 5 dự án tạm dừng); 2 dự án lâm nghiệp (1 dự án đã hoàn thành, 1 dự án đang triển khai thực hiện).

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc phát sinh, xã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương thực hiện công tác đo đạc, trích đo và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với diện tích đất do người dân tự nguyện hiến làm các công trình hạ tầng công cộng trên địa bàn xã.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên môn cấp xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024; đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án chuyển tiếp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xóm Đồng Ất và công bố công khai giá đất, phương án bố trí tái định cư để sớm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án đường tránh thị trấn Quảng Uyên cũ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Hòa cũ còn tồn tại nhiều bất cập: hồ sơ tiếp nhận nguyên trạng, thiếu biên bản chi tiết, chưa kê khai rõ ràng khối lượng đã chi trả và chưa chi trả, gây vướng mắc cho công tác xử lý chuyển tiếp.

Đồng thời, trao đổi về những dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, không còn phù hợp với nhu cầu thực tế; kiến nghị rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ các dự án không còn nhu cầu thực hiện và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chậm triển khai.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng ghi nhận sự chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn của xã trong triển khai thực hiện các dự án. Đề nghị xã tiếp thu các ý kiến trao đổi của thành viên đoàn giám sát, tập trung rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo với thực tế, đề xuất các kiến nghị rõ ràng, cụ thể hơn, sớm hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Cân nhắc việc triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất còn phù hợp hay không để có hướng thực hiện hiệu quả.