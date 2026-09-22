HĐND tỉnh giám sát sử dụng vốn đầu tư công đối với Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng

Giai đoạn 2021 - 2025, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh thực hiện 85 dự án, trong đó có 40 dự án chuyển tiếp và 45 dự án khởi công mới. Tổng số vốn đã giao hơn 9.630 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 31/01/2026 giải ngân đạt 96,42% kế hoạch. Đến nay, có 53 công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 7 công trình, dự án đang triển khai thực hiện. Các công trình sau khi hoàn thành cơ bản bảo đảm chất lượng, phù hợp với mục tiêu, quy mô và công năng được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn 14 dự án, công trình phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, thiết kế hoặc thời gian thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện một số thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án còn kéo dài; việc bàn giao mặt bằng không đồng bộ làm ảnh hưởng đến tổ chức thi công và tiến độ hoàn thành công trình. Công tác quyết toán dự án hoàn thành tại một số dự án còn chậm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực tế tình hình triển khai một số dự án cụ thể, việc phân bổ và bố trí vốn; công tác giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị; công tác lập kế hoạch, dự báo nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện của một số dự án; tình hình quyết toán dự án hoàn thành.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh rà soát, cập nhật đầy đủ số liệu, tổng mức đầu tư và tình hình bố trí vốn, bảo đảm phản ánh chính xác, toàn diện kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn.

Đối với các dự án chưa hoàn thành hoặc chuyển tiếp, cần xác định rõ nhu cầu vốn, kịp thời điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, thiết kế khi cần thiết; khắc phục những hạn chế, tình trạng dự án kéo dài. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đưa nguồn vốn vào thực hiện dự án và phát huy hiệu quả đầu tư. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và quyết toán các dự án đã hoàn thành; hoàn thiện biểu mẫu, bảo đảm số liệu thống nhất.

Về các kiến nghị, đề xuất, Đoàn giám sát tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định.