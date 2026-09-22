HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với Sở Tài chính

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác tham mưu xây dựng, phân bổ, giao và điều hành kế hoạch đầu tư công của tỉnh được Sở Tài chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng chương trình, dự án.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Về nguồn lực, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 11.128,152 tỷ đồng, đã được phân bổ chi tiết toàn bộ. Lũy kế vốn giao hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 là 7.666,885 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 31/1/2026, bao gồm vốn được phép kéo dài, đạt 97,6% số vốn đã giao. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân lũy kế cao, như: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 97,87%, vốn thu từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh đạt 99,9%, nguồn vốn hợp pháp khác và dự phòng ngân sách Trung ương đạt 100%.

Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có 458 dự án, gồm 405 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và 53 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Phần lớn các dự án được triển khai và cơ bản hoàn thành trong kỳ kế hoạch; các công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước, giáo dục, y tế, văn hóa, hạ tầng đô thị, quốc phòng - an ninh; cải thiện khả năng kết nối, điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tiếp cận dịch vụ công, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và đánh giá đầu tư được quan tâm thực hiện. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý một số hạn chế trong công tác đấu thầu, lập dự toán, thanh toán và quản lý dự án; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được triển khai. Riêng năm 2025, việc theo dõi tiến độ và giải ngân được tăng cường thông qua các tổ công tác, đoàn kiểm tra và chế độ báo cáo định kỳ; qua kiểm tra, đánh giá trong năm không phát hiện dự án có sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhìn chung có chuyển biến; các khó khăn, vướng mắc về kế hoạch vốn, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, kỹ thuật và thi công được báo cáo, xử lý theo thẩm quyền. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2025 đã chuyển giao chủ đầu tư, kế hoạch vốn và nhiệm vụ quản lý để bảo đảm tính liên tục trong tổ chức thực hiện các dự án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các yếu tố tác động đến tiến độ giải ngân nguồn vốn, công tác cân đối ngân sách, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn trên địa bàn.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục rà soát lại toàn bộ những dự án chưa hoàn thành, phân bổ vốn trực tiếp để tham mưu bố trí vốn trọng tâm, sát với thực tế hoàn thành của dự án. Việc tham mưu trong điều chỉnh kế hoạch, bố trí vốn phải gắn chặt với tiến độ thực hiện, hoàn thành giải ngân của các dự án đầu tư, tránh việc điều chỉnh nhiều lần gây kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát các chủ đầu tư ở các địa phương, nhất là những đơn vị mới tiếp nhận nhiệm vụ sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Quan tâm đôn đốc và có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, đơn vị trong công tác lập hồ sơ, thẩm định và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành để giải quyết dứt điểm lượng hồ sơ tồn đọng. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện đúng quy định về thứ tự ưu tiên và phân bổ nguồn lực hiệu quả.