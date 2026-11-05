HĐND tỉnh Gia Lai chất vấn 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm

Chủ trì phiên giải trình, chất vấn có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tham dự ở điểm cầu chính còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở, ngành, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cùng chính quyền địa phương tại điểm cầu các xã, phường.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu mở đầu phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Chất vấn là hoạt động giám sát quan trọng nhằm xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý, điều hành; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn những tồn tại, vướng mắc; một số vụ việc kéo dài nhiều năm, được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị và kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn 6 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề để chất vấn, gồm: chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 477 hộ dân tại khu tái định cư Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; chậm thu hồi, bàn giao đất tại khu vực rừng thông, tiểu khu 482 (xã Hra) và đất thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ tại xã Ia Rsai về địa phương quản lý.

Đối với nội dung này, yêu cầu làm rõ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục và trách nhiệm các cơ quan liên quan; xác định phương án, lộ trình, thời hạn giải quyết cụ thể.

Nhóm vấn đề thứ hai là việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do sự cố xả lũ hồ chứa nước Ia Ring ngày 14-11-2024. Dù đã rà soát thiệt hại và xin ý kiến các bộ, ngành nhưng kiến nghị của người dân chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm tham mưu, nguồn lực và thời hạn thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhóm vấn đề thứ ba là bảo đảm sách giáo khoa (SGK) cho học sinh năm học 2026-2027. Cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan trong tình trạng thiếu sách đầu năm học; đánh giá kết quả khắc phục, nhất là việc cung ứng sách cho học sinh thuộc diện hỗ trợ và triển khai chủ trương miễn phí SGK; đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm đủ sách ngay từ đầu năm học.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành dự phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Nhóm vấn đề thứ tư là quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với 10.611/13.354 cơ sở thực phẩm (chiếm 79,5%) do cấp xã quản lý, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ hiệu quả quản lý, trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát giữa ngành Y tế và chính quyền địa phương; tăng cường kiểm tra theo mức độ nguy cơ, chú trọng phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Nhấn mạnh mục đích của phiên chất vấn không chỉ dừng lại ở việc làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà quan trọng hơn là xác định rõ vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung chất vấn đúng trọng tâm, đi thẳng vào những tồn tại, hạn chế; câu hỏi ngắn gọn, có căn cứ, gắn với thực tiễn.

Đối với giám đốc các sở được chất vấn, cần trả lời trực tiếp, đầy đủ nội dung câu hỏi; khách quan đánh giá kết quả thực hiện, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Với những vụ việc kéo dài, không chỉ nêu lại quá trình xử lý hay khó khăn, vướng mắc mà phải làm rõ nguyên nhân chưa giải quyết được, trách nhiệm thuộc cơ quan nào và hướng xử lý trong thời gian tới.

Các giải pháp phải cụ thể, khả thi, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, nguồn lực, tiến độ và thời hạn hoàn thành; tránh tiếp tục dừng ở việc rà soát, nghiên cứu mà chưa xác định được kết quả cần đạt.

Đối với lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị làm rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền của cơ quan chuyên môn. Với những nội dung vượt thẩm quyền, cần xác định rõ cơ quan tham mưu, hướng xử lý và thời hạn báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả chất vấn, trả lời chất vấn và tranh luận, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua kết luận, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và chế độ báo cáo để tiếp tục theo dõi, giám sát.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh, những kết luận và cam kết tại phiên chất vấn phải được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả; qua đó tạo chuyển biến thực chất trong giải quyết các vấn đề tồn tại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.