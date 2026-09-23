HĐND tỉnh Đồng Tháp: Rà soát các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề)

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Hoàng Khương phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với danh mục tài liệu, báo cáo thẩm tra và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực pháp chế, kinh tế - ngân sách và văn hóa - xã hội.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, các đại biểu tập trung rà soát các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Trọng tâm thảo luận xoay quanh tên gọi nghị quyết, đối tượng áp dụng, thời điểm nghị quyết có hiệu lực, cũng như các mức hỗ trợ kinh phí ngân sách cho tổ chức tôn giáo, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố không thuộc diện sắp xếp nghỉ việc trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời, xem xét quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng từng nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Đồng thời, khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng chủ trương, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm tính pháp lý và tính khả thi cao nhất để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới.