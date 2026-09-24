HĐND tỉnh Đồng Tháp: Khai mạc Kỳ họp thứ 5

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Khu vực 9; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh…; cùng 78/85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI…

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đồng chí Ngô Chí Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp.

Quang cảnh phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường cho biết: 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 18.076 tỷ đồng, đạt trên 76% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,57 tỷ USD.

Tỉnh đã thu hút, cấp phép nhiều dự án đầu tư và khởi công 1 khu công nghiệp rộng 470 ha. Lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc, đón trên 5,95 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 3.350 tỷ đồng. Tỉnh cũng tập trung xử lý những điểm nghẽn trong chuyển đổi số và bước đầu hoàn thành công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy sáp nhập một số ấp, khóm.

Quang cảnh phiên khai mạc.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,7%; khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên 2,8 triệu người, đạt 82,68% dân số. Tỉnh hoàn chỉnh việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; theo đó, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh giảm 638 đơn vị so với quý 2 năm 2026.

Đồng chí Lê Quang Trí, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trình tóm tắt Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Chí Cường cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển và điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ. Tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá, cát san lấp ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình hạ tầng trọng điểm; công tác bồi hoàn thu hồi đất đai tại một số dự án còn vướng mắc; yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm vẫn đang là áp lực rất lớn.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu đối với HĐND tỉnh là tiếp tục phát huy vai trò quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; kịp thời xem xét, ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 8,21% trở lên, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Đào, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, trình tóm tắt Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết nghị 24 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết với các nhóm nội dung trọng tâm gồm:

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chế độ và định mức chi ngân sách. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cần được xem xét thống nhất, đồng bộ, phù hợp quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh Đồng Tháp.

Xem xét nhóm các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ hoạt động ở cơ sở. Đây là những chính sách có đối tượng thụ hưởng cụ thể, gắn với hoạt động ở cơ sở và đời sống Nhân dân, cần được xem xét kỹ về đối tượng và nguồn kinh phí để bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, xem xét nhóm chính sách phát triển sản xuất, kinh tế hợp tác và khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, đầu tư hạ tầng. Các nội dung này gắn với phát triển sản xuất, kinh tế hợp tác, thu hút đầu tư và quản lý, sử dụng các nguồn lực về đất đai, hạ tầng của tỉnh; qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với nhóm vấn đề về phân bổ, điều chỉnh nguồn lực tài chính - ngân sách, đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, kỳ họp sẽ xem xét sửa đổi nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ, điều chỉnh kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, phát triển văn hóa; đồng thời, quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Đây là những nội dung có liên quan trực tiếp đến việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực của tỉnh. Do đó, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận thật kỹ để ban hành tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, trình tóm tắt Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh: Nghị quyết là chủ trương định hướng, kết quả thực hiện mới là mục tiêu cuối cùng. Một nghị quyết thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra động lực phát triển hay không là vấn đề rất quan trọng. Mỗi nghị quyết được xem xét, quyết định tại kỳ họp hôm nay không chỉ nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trước mắt, mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở để tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Từ yêu cầu đó, đề nghị các đại biểu tập trung vào 4 vấn đề như sau:

Thứ nhất, mỗi nghị quyết phải đúng pháp luật, rõ ràng và thực sự khả thi. Mỗi chính sách phải đúng thẩm quyền, thống nhất với hệ thống pháp luật, xác định rõ đối tượng áp dụng, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và điều kiện bảo đảm.

Thứ hai, phải sử dụng đầy đủ không gian chính sách được trao nhưng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật. Chúng ta không được thu hẹp thẩm quyền của mình vì tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, nhưng càng không thể nhân danh sáng tạo, đổi mới để làm không đúng pháp luật. Vì vậy nếu có nội dung nghị quyết nào chưa rõ, cần phải được thảo luận thật kỹ.

Quang cảnh kỳ họp.

Thứ ba, các chính sách về ngân sách phải hướng đến mục tiêu xuyên suốt là khơi thông và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực phát triển của tỉnh. Khi quyết định chính sách, cần quan tâm đầy đủ đến khả năng cân đối nguồn lực, hiệu quả sử dụng và tác động thực tế của chính sách.

Thứ tư, việc ban hành nghị quyết phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả. Nghị quyết sau khi được ban hành phải có cơ quan, đơn vị chủ trì, có trách nhiệm phối hợp, có nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện; đồng thời, phải có kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả...

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan trình tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu; giải trình rõ những vấn đề được đặt ra; rà soát kỹ nội dung dự thảo, bảo đảm các nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định có chất lượng, thống nhất và khả thi.

Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thẩm tra, tập trung làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; cung cấp đầy đủ thông tin, cơ sở để đại biểu có thêm căn cứ xem xét, quyết định.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Ngô Chí Cường, đại biểu nghe lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trình tóm tắt các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết…

Báo Đồng Tháp sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp.