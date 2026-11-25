Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, UBND phường Cao Lãnh báo cáo kết quả triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; việc rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và thực hiện các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo, năm 2026, phường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với tổng chỉ tiêu 136 lượt. Nội dung bồi dưỡng tập trung nâng cao trình độ Lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh, chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm, kỹ năng số, công nghệ thông tin và cải cách hành chính.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Nguyệt, phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Văn Chuẩn đề nghị UBND phường Cao Lãnh tiếp tục tăng cường rà soát, tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh báo cáo, bổ sung đầy đủ số liệu về kết quả đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí thực hiện.

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn lưu ý địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành. Trong đó, cần linh hoạt hình thức tổ chức các lớp học phù hợp với cán bộ, vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa không làm gián đoạn việc giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp.