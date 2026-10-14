HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 7

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức chủ trì kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Thúy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An nhấn mạnh: Trong 9 tháng qua, tỉnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất, chế biến, phát triển vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm, phát triển du lịch, chuẩn bị hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đạt kịch bản, giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, một số dự án còn chậm tiến độ.

Thực hiện yêu cầu của Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về lượng hóa khả năng hoàn thành các mục tiêu, tháo gỡ điểm nghẽn, siết chặt kỷ luật thực thi, phân cấp gắn với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm cán bộ, HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng quyết sách, bảo đảm đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, phân bổ nguồn lực hợp lý và có khả năng triển khai ngay. Với 7 hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và công tác nhân sự, đồng chí đề nghị đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An yêu cầu đại biểu đánh giá kỹ tính cần thiết, khả thi và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của từng quyết sách; tập trung thảo luận những nội dung chưa rõ, còn ý kiến khác nhau, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan trình giải trình thẳng thắn, đầy đủ căn cứ. Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng nghị quyết, không ban hành chính sách làm phát sinh thủ tục, đầu mối hoặc gánh nặng ngân sách thiếu cơ sở. Mỗi nghị quyết phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và kết quả cần đạt để bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII l. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII thực hiện quy trình miễn, thông qua nghị quyết cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bàn Quý Sơn, do chuyển công tác. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII. Kết quả, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Văn Bảo được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, các đại biểu nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết, gồm Quy định: Chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Nghị quyết phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương (đợt 2) và vốn đối ứng của ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 (bổ sung đợt 4); Dừng chủ trương đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua các nghị quyết, tờ trình với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp, du lịch phải công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không trùng lặp, dàn trải. Việc tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải phù hợp địa bàn, bảo đảm chế độ, chính sách và khả năng cân đối ngân sách.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu, vốn đối ứng và năng lực thực hiện để đẩy nhanh đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Phân bổ vốn phải sát khả năng giải ngân, có trọng tâm, trọng điểm; quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, vốn và tài sản công. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng rừng đúng quy định pháp luật, gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cũng đề nghị, UBND tỉnh và các cơ quan chủ động đánh giá kết quả năm 2026, chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm và nhiệm vụ năm 2027; tiếp tục hoàn thiện điều kiện hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, gắn phân cấp với nhân lực, nguồn lực và trách nhiệm. Các sở, ngành, địa phương cần triển khai ngay nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không chờ đợi, đùn đẩy; phối hợp giải quyết khó khăn của người dân, doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng quý IV/2026 đạt 14%, tạo nền tảng phát triển cho năm tiếp theo.