HĐND tỉnh An Giang xem xét đề án phát triển Phú Quốc và nhiều chính sách dân sinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ngày 30/10, HĐND tỉnh An Giang tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét 30 nội dung, tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Đầu tư, đất đai và phát triển; chính sách dân sinh, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống quy định của tỉnh. Trong đó, đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt là một trong những nội dung quan trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết, đây là nội dung mới, được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ thông qua các tờ trình.

Theo đề án, Phú Quốc có lợi thế nổi bật về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và khả năng kết nối quốc tế. Mục tiêu là phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển có sức cạnh tranh quốc tế, gắn với thương mại, logistics và kinh tế biển. Tuy nhiên, quá trình phát triển cần giải quyết áp lực về dân số, nhà ở, hạ tầng, ngân sách, tài nguyên và môi trường; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với quốc phòng, an ninh và chất lượng sống của người dân.

Cũng liên quan đến định hướng phát triển Phú Quốc, kỳ họp xem xét bổ sung dự án ĐT.975, đoạn ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973, hạng mục đường gom, diện tích quy hoạch 35,2ha vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2026, phục vụ yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gợi ý thảo luận.

Nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội

Ở nhóm chính sách dân sinh, HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chế độ đối với nhân viên y tế ấp, khóm, khu phố, phát triển nhà ở xã hội và nâng cấp hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Đối với nhân viên y tế ấp, khóm, khu phố, số lượng được bố trí căn cứ quy mô dân số, số hộ. Cụ thể, ấp có dưới 700 hộ hoặc khóm, khu phố dưới 1.000 hộ bố trí một nhân viên; địa bàn từ ngưỡng này trở lên bố trí hai nhân viên.

Mức hỗ trợ được xác định theo đặc điểm từng địa bàn. Nhân viên y tế tại ấp có từ 350 hộ, ấp thuộc vùng khó khăn và khóm, khu phố có từ 500 hộ được hỗ trợ 0,7 lần mức lương cơ sở; các trường hợp còn lại hưởng mức 0,5 lần mức lương cơ sở.

Đại biểu thảo luận trước khi thông qua các nghị quyết.

Với bảo hiểm xã hội tự nguyện, nghị quyết bổ sung mức hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân tham gia, mở rộng diện bao phủ an sinh. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 40%; hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 30%; người sinh sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ thêm 10%. Một số chức danh hoạt động ở ấp, khóm, khu phố như phó bí thư chi bộ, phó trưởng ấp, chi hội trưởng các đoàn thể và bí thư chi đoàn được hỗ trợ thêm 50%. Trường hợp thuộc nhiều nhóm đối tượng thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội, các nội dung hỗ trợ tập trung giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển dự án. Cụ thể, hỗ trợ 100% phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; giao quỹ đất sạch theo quy định và hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, tối đa 4,5 tỷ đồng/dự án.

Bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng ở cơ sở

Kỳ họp cũng xem xét các chính sách hỗ trợ người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đối với người tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/ngày/người nếu chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề; 150.000 đồng/ngày/người đối với người đang hưởng phụ cấp này. Lực lượng vũ trang, cơ yếu, dân phòng, y tế, giao thông được phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự và người chuyên trách xử lý đơn được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Ban Công tác Mặt trận và các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã an toàn khu và xã biên giới được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm/tổ chức để phục vụ sinh hoạt, tuyên truyền và khen thưởng. Người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, đặc khu được hỗ trợ 360.000 đồng/người/tháng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nghị quyết ngay sau kỳ họp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công, ngân sách, đất đai; bảo đảm chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế được thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

Đối với đề án Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc, cần sớm hoàn thiện hồ sơ, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình thẩm định, giải trình, bổ sung, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, bất cập phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Tin và ảnh: AN LÂM