HĐND tỉnh An Giang thông qua Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

Đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang xem xét thông qua 30 nghị quyết, tập trung vào các nhóm nội dung, gồm: xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất; các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, hạ tầng khu dân cư và một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua các chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ đối với nhân viên y tế ấp, khóm, khu phố; hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; cùng các chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và phát triển thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang cũng quyết nghị bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp; ban hành các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời, ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của HĐND tỉnh.

Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đất đai; tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong thời gian tới.

Đặc biệt, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh An Giang xem xét, cho ý kiến đối với Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại kỳ họp

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết: Đây là nội dung rất mới, được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, mở ra cơ hội quan trọng để Phú Quốc phát triển theo một mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, việc xây dựng Đề án không chỉ nhằm xác lập vị thế mới cho Phú Quốc, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, quản lý; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động cho địa phương và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế đặc biệt. Qua đó, từng bước tháo gỡ những hạn chế của mô hình quản lý hiện nay, tạo điều kiện để Phú Quốc phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với định hướng và kỳ vọng của Trung ương.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh: "Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết theo đúng quy định. Đối với các nghị quyết về đầu tư công, ngân sách, đất đai, cần tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Đối với các chính sách an sinh, giáo dục, y tế và những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, phải được tổ chức thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả".

Quang cảnh Kỳ họp

Đối với Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Đề án và hồ sơ có liên quan; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình thẩm định, giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận. Trong quá trình đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý và các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để Phú Quốc phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Đặc khu Phú Quốc có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đặc khu có diện tích tự nhiên hơn 575,2km2 với 179.060 người, gồm dân số thường trú 127.739 người và dân số tạm trú 51.321 người. Thu ngân sách trong năm 2025 đạt 9.202 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt 3.311 tỷ đồng. Năm 2025, Phú Quốc ước đón hơn 8,2 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Hạ tầng kỹ thuật đặc khu Phú Quốc gồm cảng hàng không quốc tế, các cảng, bến, trục giao thông nội đảo, hệ thống điện, viễn thông, cấp nước và các công trình phục vụ du lịch. Hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư cùng với các công trình đô thị. Mạng lưới trường học, cơ sở y tế, văn hóa và thể thao phục vụ cư dân, người lao động và khách lưu trú; nhu cầu tiếp tục mở rộng gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển dịch vụ.