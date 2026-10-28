HĐND tỉnh An Giang rà soát đề án đưa Phú Quốc thành khu kinh tế đặc biệt

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra.

Sáng 28/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dự cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI về đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của Phú Quốc, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ biển, hướng đến xây dựng trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp có sức cạnh tranh quốc tế. Phạm vi đề nghị công nhận là toàn bộ địa giới đặc khu Phú Quốc, có diện tích tự nhiên 575,29km², không bao gồm đặc khu Thổ Châu.

Tính đến ngày 31/12/2025, Phú Quốc có dân số 179.060 người. Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 39.166 tỷ đồng, tăng 39,41% so cùng kỳ; vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt hơn 60.261 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương khẳng định, xây dựng đề án phát triển Phú Quốc thành khu kinh tế đặc biệt là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm chính trị xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương.

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Phú Quốc ở mức cao nhất theo quy định pháp luật, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất phương án trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua đề án trước khi báo cáo cấp Trung ương, bảo đảm đúng thẩm quyền, chặt chẽ về pháp lý và tạo sự đồng thuận. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương yêu cầu các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng hồ sơ, không vì tiến độ gấp mà xem nhẹ yêu cầu chính xác, đầy đủ.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Hiền thảo luận tại cuộc họp.

Theo Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Văn Màu, đề án cơ bản đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 378/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, hồ sơ cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế đề nghị xác định thống nhất UBND tỉnh là cơ quan trình đề án; hoàn chỉnh, ký chính thức tờ trình và đề án đúng thời hạn để gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu. Các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ, bổ sung văn bản chủ trương của Tỉnh ủy và hoàn thiện các tài liệu còn thiếu.

Hệ thống số liệu trong tờ trình và đề án phải thống nhất, nhất là số liệu dân số theo xác nhận của cơ quan công an. Hồ sơ cần bổ sung nội dung đánh giá tác động theo mẫu quy định; làm rõ giải pháp xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và cải cách thủ tục hành chính. Bản đồ địa giới hành chính phải được cập nhật chính xác, phù hợp hiện trạng.

Đối với dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế đề nghị cô đọng thành 3 điều, quy định rõ việc thông qua đề án, trách nhiệm của UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ và nhiệm vụ giám sát của các cơ quan HĐND tỉnh.