Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh An Giang dự kiến tổ chức ngày 8/12/2026, xem xét 29 nội dung do UBND tỉnh đăng ký. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/12, với 31 nội dung đăng ký cùng các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Đối với Kỳ họp chuyên đề, các nội dung đăng ký tập trung vào những lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài chính, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, tư pháp, xây dựng và quản lý nhà nước; các dự thảo nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường; hỗ trợ hoạt động khuyến nông; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trách nhiệm đóng góp kinh phí của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản…

Quang cảnh hội nghị.

Đối với Kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh An Giang dự kiến xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; kết quả tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri và hoạt động giám sát. Đồng thời, xem xét, quyết định các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, kế hoạch đầu tư công, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh.

Nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng được đăng ký trình tại kỳ họp như hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện; hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không có nhu cầu khai thác thủy sản; hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập và các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm thảo luận tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương yêu cầu các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo đề cao trách nhiệm, chủ động hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế tối đa tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Mỗi cơ quan cần phân công đầu mối cụ thể, thường xuyên phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trịnh Tuấn Ngọc thảo luận.

Đối với công tác thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh cần chủ động nghiên cứu, trao đổi với cơ quan soạn thảo, tập trung làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, tính thống nhất và điều kiện bảo đảm thực hiện của từng dự thảo nghị quyết. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, kiến nghị cụ thể, giúp đại biểu có đủ cơ sở xem xét, quyết định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương lưu ý việc nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đổi mới hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp thực tế; chú trọng tổng hợp, phân loại chính xác các ý kiến, kiến nghị ngay từ cơ sở, chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi kết quả trả lời cử tri. Đối với hoạt động thảo luận, chất vấn và giải trình tại kỳ họp, cần bố trí thời gian hợp lý, phân công đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia phù hợp, bảo đảm trả lời đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm và giải pháp.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản; tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp. Qua đó, bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, sát thực tiễn, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang năm 2027.