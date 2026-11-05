HĐND thành phố tăng cường giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri
Theo HĐND thành phố, qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm chỉ đạo, tiếp thu, giải quyết ý kiến của cử tri. Tuy nhiên, một số kiến nghị vẫn cần tiếp tục rà soát, làm rõ tiến độ và đôn đốc thực hiện.
Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp 213 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố. Kết quả giám sát cho thấy, khoảng 98% số kiến nghị đã được các cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết, trả lời. Trong đó, một số nội dung đã được giải quyết đầy đủ, cụ thể; những kiến nghị còn lại đã có hướng xử lý nhưng cần thêm thời gian, lộ trình hoặc tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin về tiến độ thực hiện.
Từ kết quả giám sát, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung giải quyết kiến nghị còn tồn đọng, xác định rõ tiến độ và kết quả thực hiện. Các Ban HĐND thành phố và 12 tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; kịp thời báo cáo những nội dung vướng mắc, chậm giải quyết để xem xét, chỉ đạo. Qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết thực chất, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202611/hdnd-thanh-pho-tang-cuong-giam-sat-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-c9a0cc3/