HĐND thành phố Huế thông qua 17 nghị quyết, tập trung nguồn lực cho phát triển giai đoạn mới

Ưu tiên các dự án trọng điểm

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết; trong đó, đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; quy định tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2026 và điều chỉnh bảng giá đất...

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng, tăng 66% so với giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, vốn ngân sách địa phương khoảng 26.960,3 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 18.927,5 tỷ đồng và các nguồn vốn bổ sung đã phân bổ trong năm 2026 là 3.472,8 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: NH

Ở đợt phân bổ đầu tiên, thành phố dự kiến giao 31.033 tỷ đồng. Trong đó, 7.101,5 tỷ đồng dành cho 188 dự án chuyển tiếp; 8.505,7 tỷ đồng bố trí cho 118 dự án khởi công mới và 9.314,5 tỷ đồng phân cấp cho ngân sách cấp xã. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 2.913,9 tỷ đồng.

Theo danh mục đầu tư công giai đoạn này dự kiến còn 369 dự án, giảm 64% so với 1.022 dự án của giai đoạn trước. Số dự án khởi công mới cũng giảm mạnh, từ 718 xuống còn 181 dự án. Việc thu gọn danh mục nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đô thị, công nghiệp, du lịch, y tế và giáo dục.

Ban Kinh tế - Ngân sách lưu ý, việc phân bổ vốn cần gắn với khả năng thực hiện nguồn thu, tránh tạo áp lực lên cân đối ngân sách, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư. Cùng với kế hoạch trung hạn, HĐND thành phố cũng xem xét điều chỉnh 147,284 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đối với việc điều chỉnh bảng giá đất, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, việc xây dựng, điều chỉnh đã có căn cứ pháp lý và cần bảo đảm sát thực tiễn. Thực tế, một số khu đất được đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người tham gia, dù giá đã được điều chỉnh giảm. Đây là dấu hiệu cần phân tích để đánh giá mức giá, hệ số và điều kiện khai thác, đầu tư có phù hợp hay không. Khi Luật Đất đai được sửa đổi, ban hành với những quy định cụ thể hơn, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Bảo tồn nghệ thuật di sản

Bên cạnh các quyết sách về đầu tư, tài chính và đất đai, kỳ họp dành sự quan tâm đến những chính sách có tác động trực tiếp đến việc bảo tồn giá trị văn hóa và bảo đảm an sinh tại cơ sở.

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề, chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội chỉ rõ thực trạng số người theo học các chuyên ngành Nhã nhạc, Ca Huế, Ca kịch Huế còn thấp; riêng Tuồng và Múa hát cung đình Huế chưa tuyển được người học. Đội ngũ giảng viên chuyên ngành còn thiếu, việc đào tạo phải dựa vào nghệ nhân, nghệ sĩ thỉnh giảng và hoạt động truyền nghề.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND thành phố Huế.. Ảnh: NH

Để tạo sức hút đối với người học, dự thảo nghị quyết đề xuất hỗ trợ cơ sở đào tạo tuyển sinh với mức 1 triệu đồng cho mỗi thí sinh trúng tuyển; cấp học bổng khuyến khích tài năng nghệ thuật bằng 3 - 5 lần mức học phí hằng tháng, tùy theo kết quả học tập, rèn luyện và thành tích đạt giải. Nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy, truyền nghề được hỗ trợ thù lao, chi phí đi lại, lưu trú. Người học và người trực tiếp hướng dẫn đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cũng được khen thưởng.

Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 4,1 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, bình quân 839 triệu đồng/năm. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố thống nhất với dự thảo, đánh giá chính sách góp phần thu hút người học, tạo nguồn nhân lực kế cận, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật di sản của Huế.

Ở lĩnh vực y tế, chính sách đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố cũng được đưa ra xem xét. Theo dự thảo, thôn có từ 700 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên được bố trí hai nhân viên y tế; các địa bàn còn lại bố trí một người. Mức hỗ trợ hằng tháng dự kiến bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với nhân viên làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình, thôn thuộc xã vùng khó khăn và tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên; các địa bàn còn lại hưởng mức 0,5 lần mức lương cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 13 tỷ đồng/năm, được đánh giá nằm trong khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Ngoài ra, HĐND thành phố xem xét các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, khen thưởng học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên đạt thành tích nghệ thuật; hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia tham gia hoạt động giám định tư pháp và bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị, UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Đối với các nghị quyết về tài chính, đầu tư công và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, cần chủ động cân đối, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, ưu tiên những công trình tạo động lực tăng trưởng.

Chủ tịch HĐND thành phố đồng thời đề nghị các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND thành phố tăng cường theo dõi, giám sát quá trình triển khai; kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập để kiến nghị xử lý. UBND thành phố và các cơ quan liên quan phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả.