Bài 1: Mở rộng không gian đối thoại, tăng khả năng kết nối, tương tác

Trực tiếp tại địa bàn kết hợp tăng cường đối thoại trên nền tảng số, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đa dạng hóa phương thức, mở rộng kênh tương tác và tăng cường kết nối với cử tri. Qua đó, tạo điều kiện để cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền; đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đối thoại, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị được tiếp nhận đầy đủ và chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Linh hoạt, liên thông, minh bạch hơn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị TXCT trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố tại phường Thủ Đức, kết nối trực tuyến đến cử tri phường Linh Xuân, Đông Hòa chiều 16/11

Trong một siêu đô thị có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng và nhu cầu giải quyết các vấn đề dân sinh ngày càng đa dạng như Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) định kỳ trước và sau kỳ họp, người dân cần có thêm kênh phản ánh thuận tiện; đại biểu cần điều kiện nắm bắt sát thực tiễn; chính quyền tiếp nhận, xử lý và phản hồi rõ ràng. Từ yêu cầu đó, việc kết hợp giữa tiếp xúc trực tiếp, trực tuyến và các chương trình đối thoại đang mở ra cách tiếp cận linh hoạt hơn trong hoạt động dân nguyện của HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị TXCT trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố tại phường Thủ Đức, kết nối trực tuyến đến cử tri phường Linh Xuân, Đông Hòa chiều 16/11

Dấu ấn đáng chú ý trong năm 2026 là chương trình TXCT trên nền tảng số “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, được tổ chức theo hình thức đa nền tảng, kết hợp truyền hình, phát thanh và livestream; đồng thời, mở rộng các kênh tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của cử tri qua Zalo OA, Google Forms, website HĐND thành phố, fanpage và đường dây điện thoại trực tiếp.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” số tháng 10 với chủ đề “Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức

Đổi mới này tạo thêm lựa chọn cho người dân ngoài hình thức tham dự trực tiếp. Những người khó bố trí thời gian, ở xa địa điểm tổ chức hoặc muốn phản ánh vấn đề từ trước có thể gửi câu hỏi qua các kênh trực tuyến. Đối với cơ quan tổ chức, việc tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn giúp nắm bắt sát hơn những vấn đề được quan tâm, lựa chọn nội dung đối thoại và chuẩn bị phương án trả lời phù hợp.

Đặc biệt, chương trình đưa những vấn đề có tác động rộng đến đời sống đô thị vào đối thoại, từ “Đột phá về thể chế - Chìa khóa của ổn định và phát triển”, “Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm nhìn 100 năm”, đến các vấn đề về giáo dục, cải cách thủ tục hành chính và phát triển hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội. Qua đó, cử tri có thêm thông tin về định hướng, giải pháp của chính quyền; đồng thời, các cơ quan quản lý có cơ hội làm rõ những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nhu cầu thực tế của người dân, góp phần tăng cường thông tin 2 chiều giữa chính quyền với người dân.

Song song với mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến trên nền tảng số, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động thông qua kết hợp tiếp xúc trực tiếp với trực tuyến tại nhiều địa bàn, vận hành nền tảng “Ứng dụng HĐND số Thành phố Hồ Chí Minh” và Cổng thông tin điện tử. Qua đó, tăng cường kết nối giữa đại biểu với cử tri, nâng cao tính liên thông, minh bạch, hiệu quả.

Tham dự hội nghị TXCT từ điểm cầu trực tuyến, cử tri Nguyễn Văn Phúc (phường Bình Thạnh) cho rằng, hình thức này giúp cử tri nhiều địa phương dễ dàng tham gia, phản ánh tâm tư, nguyện vọng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý; đồng thời, giúp đại biểu nắm bắt sát thực tiễn cơ sở, có thêm thông tin để kiến nghị, đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Trực tiếp lắng nghe, trao đổi, làm rõ

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” số tháng 8 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho năm học 2026 - 2027

Phát biểu tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 9, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, đây là diễn đàn để chính quyền thành phố trực tiếp lắng nghe những vấn đề người dân đang quan tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, cũng như các kiến nghị, đề xuất và hiến kế của cử tri. Đồng thời, là dịp để UBND thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ các định hướng, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cách tổ chức cho thấy, chất lượng đối thoại được chú trọng ngay từ khâu lựa chọn vấn đề, chuẩn bị nội dung và xác định trách nhiệm giải trình. Các câu trả lời hướng đến làm rõ bản chất vấn đề, thẩm quyền xử lý và hướng giải quyết, giúp cử tri hiểu rõ hơn về những việc đang được triển khai cũng như những nội dung còn vướng mắc.

Các đại biểu tham dự chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 11 với chủ đề Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Cùng với mở rộng hình thức tiếp xúc, việc tổng hợp và phân loại ý kiến theo nhóm vấn đề, lĩnh vực và thẩm quyền góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Những nội dung được cử tri phản ánh nhiều lần có thể trở thành trọng tâm đối thoại; các vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan được trao đổi trên cơ sở phối hợp; những kiến nghị chưa thể giải quyết ngay được làm rõ về thẩm quyền, nguyên nhân và hướng xử lý tiếp theo. Qua đó, hoạt động tiếp xúc từng bước gắn việc ghi nhận ý kiến với trách nhiệm phản hồi của cơ quan chức năng.

Thực tiễn ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hoạt động TXCT đang được triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Những nội dung mang tính chính sách được đưa ra trao đổi chuyên đề; kiến nghị cụ thể của từng địa bàn được tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; các vụ việc kéo dài được đặt ra yêu cầu theo dõi trong quá trình xử lý. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đối thoại, tăng cường trách nhiệm giải trình và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa việc tiếp nhận kiến nghị với kết quả giải quyết trên thực tế.