Lắng nghe để nhận diện đúng vấn đề

Đối với công nhân, người lao động và người thu nhập thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở không chỉ là có chỗ ở mà còn phải phù hợp với thu nhập, gần nơi làm việc và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn cho thuê. Hiệu quả chính sách không chỉ được đo bằng số lượng căn hộ được xây dựng mà còn ở giá thuê, vị trí, hạ tầng kết nối và khả năng tiếp cận của người dân.

Quang cảnh chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời số tháng 11 với chủ đề Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Như Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hoàng Tùng nhấn mạnh: “Thành quả không chỉ đo bằng số căn nhà xây dựng, quan trọng hơn là số gia đình thực sự được an cư với chi phí phù hợp”. Điều đó đặt ra yêu cầu triển khai chính sách đồng bộ, từ quỹ đất, nguồn vốn đến hạ tầng và cơ chế thực hiện, sát với nhu cầu thực tế.

Những nhu cầu ấy được thể hiện rõ qua ý kiến của chính người lao động. Công nhân Phạm Thị Kim Thùy (Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam) phản ánh, nhà lưu trú công nhân thời gian qua chưa đáp ứng nhu cầu, nhiều người lao động vẫn phải thuê trọ xa nơi làm việc, vừa mất thời gian đi lại, vừa tăng chi phí sinh hoạt. Từ thực tế đó, cử tri đặt vấn đề về kế hoạch phát triển thêm nhà lưu trú công nhân, tạo quỹ đất và đầu tư nhà ở cho thuê gần các khu công nghiệp, giúp người lao động có điều kiện sinh sống thuận tiện, ổn định hơn.

Cùng với tiếp nhận ý kiến từ người dân, hoạt động khảo sát thực địa giúp đại biểu có thêm cơ sở đánh giá tính khả thi của các phương án phát triển nhà ở. Tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi), Đoàn khảo sát do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh làm Trưởng đoàn đã xem xét đề xuất chuyển đổi mục tiêu dự án mở rộng khu công nghiệp sang phát triển nhà ở xã hội. Qua khảo sát, yêu cầu đặt ra không chỉ là bổ sung quỹ nhà ở mà còn phải bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch, kết nối giao thông và các thiết chế giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu. Đây là những điều kiện quan trọng hình thành khu nhà ở đáp ứng nhu cầu sinh sống lâu dài, tránh tình trạng có nhà nhưng thiếu hạ tầng phục vụ đời sống người dân.

“Mắt xích” quan trọng kết nối tiếng nói cử tri

Từ những vấn đề được ghi nhận qua TXCT, khảo sát thực tế giúp kiểm chứng thông tin, làm rõ nguyên nhân và nhận diện những điều kiện cần thiết để giải quyết vướng mắc. Trên cơ sở đó, hoạt động giám sát góp phần xác định trách nhiệm của cơ quan thực hiện, tiến độ triển khai và những vấn đề cần tháo gỡ. Sự kết nối giữa các hoạt động này giúp kiến nghị của người dân từng bước được chuyển hóa thành căn cứ xem xét, điều chỉnh chính sách và theo dõi kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Văn Thọ cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm. Ảnh: Tuấn Anh

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố triển khai Luật Phát triển đô thị, đòi hỏi các quy định của luật sớm được cụ thể hóa thành cơ chế phù hợp với thực tiễn. Ở góc độ đối thoại và phản hồi chính sách, chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tiếp tục là kênh kết nối tiếng nói người dân với cơ quan quản lý, góp phần đưa những vấn đề từ thực tiễn vào quá trình trao đổi, tìm kiếm giải pháp.

Đặc biệt, với chủ đề “Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê” trong tháng 11/2026, chương trình mở rộng sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong phát triển nhà ở. Các nội dung về quỹ đất, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, giá thuê và điều kiện thụ hưởng được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Qua đó, nhận diện những “điểm nghẽn”, đồng thời gợi mở giải pháp huy động nguồn lực xã hội, đa dạng hóa mô hình đầu tư và cung ứng nhà ở.

Đáng chú ý, các giải pháp được trao đổi không chỉ tập trung vào phát triển nhà ở xã hội mà còn mở rộng sang nhà cho thuê, nhà lưu trú công nhân và khai thác hiệu quả quỹ nhà hiện có. Liên đoàn Lao động thành phố cho biết đã hợp tác với 9 doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển khoảng 128.000 căn nhà cho công nhân đến năm 2030; đồng thời đề xuất chuyển đổi 953 căn hộ tại Vĩnh Lộc B thành nhà cho công nhân thuê. Những hướng đi này góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng thêm lựa chọn nhà ở phù hợp với nhu cầu của người lao động, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có.

Từ những vấn đề đặt ra và giải pháp được trao đổi, yêu cầu tiếp theo là chuyển mục tiêu phát triển nhà ở xã hội thành từng dự án cụ thể, gắn với lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hoàng Tùng nhấn mạnh, việc công khai thông tin dự án, giá bán, giá thuê, điều kiện và thủ tục đăng ký trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, giúp người dân thuận tiện tra cứu và giám sát. HĐND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành hoàn thiện chính sách, theo dõi tiến độ và chất lượng triển khai, bảo đảm các cơ chế được ban hành thực sự phát huy hiệu quả.