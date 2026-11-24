Theo dõi việc hiện thực hóa các mục tiêu đã công bố

Trong hoạt động dân nguyện, tiếp nhận ý kiến là bước đầu tiên, còn kết quả giải quyết mới là thước đo hiệu quả. Yêu cầu này càng rõ nét đối với những kiến nghị kéo dài hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Tại hội nghị TXCT sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND thành phố ngày 6/7/2026 tại phường Phú Mỹ, trước những kiến nghị về quyền lợi của các hộ dân có quyết định thu hồi đất từ năm 2011 nhưng chưa được giải quyết, cũng như tiến độ đầu tư cơ sở y tế và chuyển đổi công năng khu trung tâm hành chính cũ tại phường Bà Rịa, Tổ đại biểu số 11 đề nghị UBND các xã, phường trực tiếp trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố, Tổ đại biểu đề nghị tổng hợp, chuyển các sở, ngành liên quan giải quyết, đồng thời cam kết theo dõi, đôn đốc kết quả.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố về cải cách hành chính trên địa bàn

Không chỉ với các kiến nghị cần giải quyết kéo dài, việc phản hồi rõ ràng, công khai cũng có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lựa chọn của người dân. Tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 9 với chủ đề “Xã hội hóa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính”, trước băn khoăn của cử tri Phạm Quang Lâm (phường Tân Định) về nguy cơ hồ sơ sử dụng dịch vụ xã hội hóa được ưu tiên hơn, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố khẳng định, người dân có quyền lựa chọn cách thức thực hiện; hồ sơ dù thông qua đơn vị xã hội hóa hay nộp trực tiếp tại trung tâm đều phải tuân thủ cùng quy trình, thủ tục đã được phê duyệt, không có sự phân biệt đối xử.

Đối với những vấn đề có tính dài hạn như phát triển hạ tầng giao thông, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm rõ định hướng ưu tiên mà còn phải theo dõi việc hiện thực hóa các mục tiêu đã công bố. Tại chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10 về tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, trước đề nghị của cử tri về thứ tự ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường kết nối giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Trần Quang Lâm cho biết, những điểm nghẽn hiện nay gồm tình trạng ùn tắc, quỹ đất dành cho hạ tầng hạn chế và sự kết nối chưa hiệu quả giữa các phương thức vận tải. Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 255km đường sắt đô thị vào năm 2030 và hơn 500km vào năm 2035, đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai, khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải và hiệu quả đầu tư đối với việc đi lại của người dân.

Căn cứ giám sát trách nhiệm, thúc đẩy xử lý

Từ những vấn đề được ghi nhận qua TXCT, HĐND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giám sát, gắn với trách nhiệm giải quyết của cơ quan chức năng và hiệu quả thực hiện trong thực tế. Nội dung giám sát tập trung vào cả những vấn đề quản lý, điều hành trên phạm vi toàn thành phố và các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giám sát việc sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các cơ sở nhà, đất, nhất là về hồ sơ pháp lý, thẩm quyền quản lý và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, công tác khắc phục tồn đọng tại các công trình, dự án chậm tiến độ, có nguy cơ gây lãng phí cũng được đưa vào nội dung giám sát, nhằm làm rõ nguyên nhân, tiến độ xử lý và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Thường trực HĐND thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền

Ở những lĩnh vực dân sinh, HĐND thành phố tổ chức giám sát, khảo sát về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; điều kiện hoạt động của y tế cơ sở, cơ sở vật chất trường học, chất lượng bữa ăn bán trú và công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, phiên giải trình về cải cách hành chính của Thường trực HĐND thành phố đã làm rõ những khó khăn trong bố trí nhân sự, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công, phân cấp và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp được đưa ra trao đổi với cơ quan chuyên môn.

Tại cơ sở, một số HĐND phường đã có những cách làm cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát kiến nghị cử tri. Tiêu biểu, HĐND phường Bình Phú triển khai mô hình “Bản đồ số giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri” đến người dân tại 16 khu phố. Hệ thống cho phép cử tri gửi phản ánh, tra cứu và theo dõi tiến độ xử lý; đồng thời đánh giá mức độ hài lòng, xem tài liệu minh chứng và phản hồi nếu chưa đồng thuận với kết quả giải quyết. Qua đó, người dân không chỉ gửi kiến nghị mà còn trực tiếp tham gia giám sát quá trình xử lý.

Trong khi đó, Thường trực HĐND phường Tân Sơn Nhất tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, tập trung vào các vấn đề quản lý đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Qua giám sát, những vướng mắc về tiến độ xử lý và trách nhiệm của chính quyền đối với các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm được làm rõ.

Qua đó, hoạt động TXCT không dừng lại ở việc tiếp nhận và chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền mà còn tăng cường theo dõi, giám sát kết quả giải quyết; tiếng nói của người dân vì thế trở thành căn cứ quan trọng để HĐND giám sát trách nhiệm của ngành chức năng và thúc đẩy xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.