HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục xem xét nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Điều hành phiên họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngày 28-10-2026, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức phiên khai mạc và thực hiện các chương trình của kỳ họp thứ bảy - kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố khóa XVII. Tại phiên họp, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua 20/22 nội dung và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Cũng tại phiên họp, đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp thêm một phiên để tiếp tục xem xét 2 nội dung thuộc lĩnh vực đô thị và kinh tế ngân sách do chưa đủ điều kiện để thông qua ngay.

Đó là Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội.

Thường trực HĐND thành phố điều hành thông qua bổ sung, điều chỉnh chương trình kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố thống nhất bổ sung 3 nội dung do tính cấp bách, quan trọng để các đại biểu xem xét, cho ý kiến, thể hiện tính dân chủ, công khai trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26-10-2026 về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND thành phố; Tờ trình số 437/TTr-UBND ngày 27-10-2026 về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 của HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

HĐND thành phố cũng xem xét Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 28-10-2026 về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, trong đó bảo đảm an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11-11-2020 của UBND thành phố.

Báo Hànộimới tiếp tục thông tin nội dung kỳ họp tới bạn đọc.