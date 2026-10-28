HĐND thành phố Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh địa giới với tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày tóm tắt dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Ngày 28-10, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội tán thành phương án tiếp nhận 4.006,38ha đất tự nhiên và 1.057 người từ Phú Thọ.

Diện tích dự kiến điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phần diện tích và dân cư này hiện thuộc địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Theo phương án được HĐND thành phố tán thành, 1.338ha cùng 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh sẽ được bổ sung vào xã Ba Vì. Phần diện tích còn lại, tổng cộng 2.668,38ha, được bổ sung vào xã Yên Xuân. Các phần chuyển từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và một phần xã Thịnh Minh sang xã Yên Xuân không có dân cư trong phạm vi điều chỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Nghị quyết nêu mục tiêu điều chỉnh là thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với công tác quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường và tổ chức vùng đệm phù hợp quy hoạch. Việc thực hiện cũng cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan.

HĐND thành phố giao UBND Hà Nội tiếp thu ý kiến của đại biểu, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án. Công việc tiếp theo gồm thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới và chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án...

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thành Thái Hùng

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Vân, cho biết, Ban Pháp chế thống nhất về sự cần thiết và phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm. Phương án phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, yêu cầu quản lý thống nhất Vườn quốc gia Ba Vì, định hướng phát triển Thủ đô và kết quả lấy ý kiến nhân dân với tỷ lệ tán thành cao.

Từ ngày 22 đến 25-10-2026, UBND thành phố và UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương đồng loạt triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo số liệu tổng hợp, toàn thành phố có 2.584.383 hộ gia đình, thu về 2.496.570 phiếu, đạt 96,6%. Trong đó có 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ. Phú Thọ cũng đã lấy ý kiến 1.006.906 hộ gia đình. Kết quả là 977.701 hộ đồng ý với đề án, chiếm 97,10% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh; 6.293 hộ không đồng ý, chiếm 0,62% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh. Đối với 3 xã, phường trực tiếp được điều chỉnh địa giới hành chính, tỉ lệ người dân đồng ý như sau: Phường Kỳ Sơn 95,38%, xã Thịnh Minh 95,16% và xã Lương Sơn 93,74%.