HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng đường sắt đô thị

Theo đó, kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong 1 buổi sáng, ngày 4-11-2026.

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy. Ảnh: Thành Thái Hùng

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội.

HĐND thành phố cũng xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, gồm: Tờ trình về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND thành phố; tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 của HĐND thành phố.

HĐND thành phố cũng xem xét báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, trong đó bảo đảm an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11-11-2020 của UBND thành phố.

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, HĐND thành phố sẽ tiến hành bế mạc kỳ họp thứ bảy.