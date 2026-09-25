HĐND thành phố Đồng Nai tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

Đồng chí Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Theo chương trình được thông qua, kỳ họp xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng của thành phố. Trong đó, HĐND thành phố xem xét việc bãi bỏ một số nghị quyết liên quan đến hoạt động của HĐND trên địa bàn thành phố; sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2026 (nay là thành phố Đồng Nai); thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với một số trường hợp trên địa bàn thành phố và quyết định vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở thành phố Đồng Nai.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Kỳ họp xem xét chủ trương giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt trên quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai.

Một số nội dung liên quan đến các dự án giao thông lớn cũng được đưa ra xem xét, gồm: sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28-4-2026 về chủ trương đầu tư Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cam kết nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức đối tác công tư.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Bên cạnh đó, HĐND thành phố xem xét danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 (bổ sung lần 6); bãi bỏ một số nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, thu hút, hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực y tế; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn thành phố...

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Theo chương trình, HĐND thành phố sẽ thảo luận các dự thảo nghị quyết và những nội dung còn có ý kiến khác nhau; xem xét các báo cáo thẩm tra; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp và tiến hành bế mạc kỳ họp.