HĐND thành phố Đồng Nai thông qua 14 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng, nhất là đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai, phát triển nhà ở, phân bổ và sử dụng nguồn vốn, chính sách xã hội và các nội dung phục vụ công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đặt ra yêu cầu cao và cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai công việc.

Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương các ban của HĐND thành phố, các sở, ngành thuộc UBND thành phố và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, thẩm tra, trao đổi, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án cấp thiết, có khả năng tạo động lực lan tỏa, nhất là các dự án kết nối, công trình phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai dự án; đề nghị các đại biểu tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ và đề xuất giải pháp tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà trao đổi thông tin một số vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Hồ Thảo

Đối với các dự án, công trình lớn như Trung tâm chính trị - hành chính thành phố, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn qua Gia Nghĩa - Chơn Thành, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm chính trị hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát nguồn vốn, đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ và phân công trách nhiệm của các cơ quan phối hợp. Theo đó, cần xác định rõ cơ quan thực hiện, người thực hiện và trách nhiệm của từng cán bộ; các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đồng hành, đề xuất giải pháp và tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và các cơ quan liên quan tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh điều hành phần thảo luận. Ảnh: Hồ Thảo

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh lưu ý, thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065; đồng thời tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách để tổ chức thực hiện nghị quyết. Theo đồng chí, UBND thành phố đã đăng ký với HĐND thành phố nhiều nội dung cần tiếp tục trình trong thời gian tới.

Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, đặt ra yêu cầu thành phố phải tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các văn bản và chính sách liên quan để tổ chức thực hiện.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các ban, đại biểu HĐND thành phố và cơ quan chuyên trách tiếp tục đồng hành với các cơ quan thuộc UBND thành phố ngay từ đầu quá trình xây dựng, rà soát dự thảo nghị quyết và các chính sách liên quan. Đây là những vấn đề mới, khó, cần sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan để bảo đảm khi các văn bản của Trung ương có hiệu lực, thành phố có thể triển khai kịp thời, hạn chế phát sinh điểm nghẽn, chậm trễ trong tổ chức thực hiện.