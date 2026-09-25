HĐND thành phố Đồng Nai thống nhất chủ trương giao Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản Dự án Cầu vượt quốc lộ 51

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Việc HĐND thành phố Đồng Nai thông qua nghị quyết nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý để UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công năm 2024.

Theo tờ trình của UBND thành phố, điểm đầu dự án trên quốc lộ 51 thuộc địa phận xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai; điểm cuối trên quốc lộ 51 thuộc địa phận phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 828m.

Quy mô đầu tư dự kiến gồm phần cầu và phần đường. Phần cầu xây dựng mới cầu vượt có bề rộng 18,5m, quy mô 4 làn xe; tải trọng thiết kế cầu HL93, tuổi thọ thiết kế 100 năm theo TCVN 11823:2017. Phần đường cải tạo, mở rộng mặt đường phạm vi nút giao mỗi bên khoảng 1,5m, chiều dài khoảng 828m, đảm bảo khả năng thông hành và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Theo UBND thành phố, việc đầu tư các dự án giao thông kết nối với 2 địa phương trong khu vực nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối với các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong đó, việc kết nối giao thông với Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là cần thiết; dự án góp phần xử lý ùn tắc giao thông tại nút giao giữa quốc lộ 51 và đường Phước Bình.

Trước đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 8057/UBND-DA ngày 28-8-2026 và UBND thành phố Đồng Nai tại Văn bản số 8784/UBND-KTN ngày 7-9-2026 đã thống nhất giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.